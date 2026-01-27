Потепление в Украине - ненадолго: метеоролог рассказала о новой волне холода в феврале

Самое холодное будет на западе, севере и в центре.

В начале февраля в Украине ожидается новая волна холода. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказала Наталья Голеня, начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра.

Отвечая на вопрос о том, когда ожидать новую волну холода в Украине, она отметила, что речь идет о начале февраля.

"Предварительно, практически с 1 по 5 февраля там вернутся морозы. И особенно запад, север и центральные области - может быть, если при прояснениях, местами 20 градусов мороза, а так -13°...-18° (ночью - УНИАН)", - сказала эксперт.

Дневная температура составит от 8 до 14 градусов мороза. "То есть такие морозы, как были у нас", - отметила Голеня.

В то же время на юге и востоке будет теплее. Там ожидаются небольшие морозы. "Дневная температура - около нуля или совсем слабый минус", - сказала метеоролог.

Погода 27 января - прогноз синоптика

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Наталья Диденко отметила, что 27 января потепление в Украине еще будет продолжаться. В западных областях ожидается самая теплая погода: в течение дня +1...+6 градусов.

В Киеве 27 января пройдет мокрый снег или ледяной дождь, а также вероятна гололед. И ночью, и днем столбики термометров будут показывать -1...-4 градуса.

