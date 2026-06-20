Львов разогреет до 'тридцаток': когда будет жарче всего (график)

В ближайшие дни в городе будет сухо и жарко.

Во Львове в ближайшее время ожидается преимущественно сухая и довольно жаркая погода. Температура будет повышаться до +30°, а самая сильная жара ожидается 21 июня. Об этом свидетельствует прогноз Львовского регионального центра по гидрометеорологии.

"На Львовщине нас ждут первые в этом году по-летнему тёплые выходные", – говорят синоптики.

По их словам, приток воздушных масс с юго-запада и формирование антициклона над Западной Украиной будут способствовать преимущественно сухой и жаркой погоде. Только в воскресенье в горах во второй половине дня возможны кратковременные грозовые дожди.

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Погода во Львове 20 июня

В субботу погоду на Львовщине будет определять область повышенного атмосферного давления.

По Львовской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с. Воздух прогреется до +26°...+31°. Во Львове столбики термометров покажут +27°...+29°.

Погода 20 июня – прогноз по Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, только на северо-востоке страны, в Одесской и Винницкой областях днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Ветер северный, 5–10 м/с. Температура в большинстве областей +23°...+28°, в юго-западной – +25°...+30°.

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