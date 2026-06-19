Во Львове объявили I уровень опасности из-за непогоды (график)

Сегодня в городе и по области ожидается гроза.

Во Львове сегодня, 19 июня, ожидается гроза. О неблагоприятной погоде предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"В городе Львове 19 июня утром и днём гроза", – прогнозируют синоптики.

Также, по их данным, местами будет грохотать гром и на территории Львовской области.

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Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

19 июня погоду на Львовщине будет определять область повышенного атмосферного давления и атмосферные фронты с северо-запада.

Днем будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а утром и днем пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер 5–10 м/с. Температура по области составит +24°…+29°, а во Львове термометры покажут +25°…+27°.

В ближайшие дни благодаря антициклону и притоку к нам более тёплого воздуха с запада ожидается повышение температуры.

"Осадки прекратятся, и на выходных ожидаем жаркую погоду с температурой 25–30° тепла", – сообщают во Львовском гидрометцентре.

В ближайшие сутки на реках области будет преобладать снижение уровня воды

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