Во Львове объявили I уровень опасности из-за непогоды (график)

Во Львове сегодня, 19 июня, ожидается гроза. О неблагоприятной погоде предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
"В городе Львове 19 июня утром и днём гроза", – прогнозируют синоптики.
Также, по их данным, местами будет грохотать гром и на территории Львовской области.
Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода во Львове
19 июня погоду на Львовщине будет определять область повышенного атмосферного давления и атмосферные фронты с северо-запада.
Днем будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а утром и днем пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер 5–10 м/с. Температура по области составит +24°…+29°, а во Львове термометры покажут +25°…+27°.
В ближайшие дни благодаря антициклону и притоку к нам более тёплого воздуха с запада ожидается повышение температуры.
"Осадки прекратятся, и на выходных ожидаем жаркую погоду с температурой 25–30° тепла", – сообщают во Львовском гидрометцентре.
В ближайшие сутки на реках области будет преобладать снижение уровня воды