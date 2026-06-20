20 июня украинцев порадует классическое лето

По всей стране будет очень тепло и даже жарко, в нескольких областях могут пройти дожди.

В субботу, 20 июня, украинцев ждет классическая летняя погода. По всей стране воздух прогреется до +25°...+28°, а на западе и севере местами ожидается 30-градусная жара. В большинстве областей ожидается ясная и безоблачная погода с большим количеством солнца, только местами на севере и востоке пройдут небольшие кратковременные дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины суббота будет солнечной, сухой и жаркой. Тут в течение дня температура поднимется до +23°...+28°, а на Закарпатье - до +31°.

Жителей севера украины ждет более приятная температура +23°...+25°. Тут от палящего солнца спасет небольшая облачность, а в Черниговской и Сумской областях есть вероятность дождиков.

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На востоке Украины тоже местами могут покапать летние дожди. Температура днем +24°...26°.

В центральных областях температура повысится до +23°...+27°. Тут будет сухо, солнечно и без осадков.

На юге Украины сегодня столбики термометров покажут +23°...+30°. Тут также будет сухо и очень солнечно.

20 июня - какой сегодня праздник, приметы погоды

20 июня - мученика Мефодия, епископа Патарского. По приметам, если в этот день идет дождь, то дождливо будет еще 40 дней.

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