В Украину надвигаются сильные морозы до -30 градусов: объявлен красный уровень опасности

Резкое похолодание охватит страну уже 1-3 февраля.

В начале февраля в Украине ожидаются сильные морозы. Местами температура воздуха достигнет минус 30 градусов по Цельсию. Об этом говорится в предупреждении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

В частности, по прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, 1-3 февраля в Украине ожидается резкое понижение температуры.

"Ночью, кроме Закарпатья и южной части страны, температура упадет до минус 20-27º, в Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях, а в Киеве – до минус 20-25º. Днем прогнозируется минус 15-22º мороза", - отмечается в предупреждении.

При этом, местами мороз достигнет минус 30º (ІІІ уровень опасности, красный).

Вместе с тем, 4–5 февраля ожидается постепенное ослабление морозов с запада и юго-запада страны.

Россия использует холод как еще один инструмент в войне против Украины

Как сообщал УНИАН, на фоне ухудшения погодных условий российские захватчики усилили воздушные атаки ракетами и дронами для поражения критических объектов инфраструктуры с целью добиться от Украины уступок в войне. Холод стал еще одним инструментом России в войне против Украины.

В связи с постоянными российскими атаками украинская энергосистема переживает самый глубокий кризис за всю историю независимости. На фоне рекордного дефицита электроэнергии и сильных морозов длительные отключения в Киеве могут вырасти до 20 часов в сутки.

