В Украину пришло долгожданное потепление, но морозы скоро вернутся

Уже перед выходными температура снова начнет снижаться.

На этой неделе в Украину зайдет долгожданное потепление, но оно будет с осадками продлится недолго. Уже перед выходными температура снова снизится, а на выходных в большинство областей вернутся морозы до -10°...-15°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В начале недели, 26 января, и в последующие дни в Украине ожидается пасмурная и облачная погода. В понедельник холоднее всего будет на востоке и северо-востоке, -11°...-8°. На остальной территории ожидается -2°...+2°, местами на юге и в Закарпатской области +5°...+8°. Везде, кроме востока, пройдут небольшие осадки.

Во вторник, 27 января, по всей стране, кроме востока, пройдет преимущественно снег с дождем. В большинстве областей ожидается -3°...0°, на востоке и северо-востоке -3°...-9°, а на Закарпатье, в Одесской области и в Крыму +4°...+6°.

В среду небольшой снег с дождем ожидается по всей Украине. Столбики термометров в большинстве областей покажут 0°...+2°, на юге +6°...+8°, в Крыму - до +11°.

В середине недели, 29 января, небольшие осадки останутся на западе и севере страны. В северной части будет холоднее всего, -1°...+1°. На западе 0°...+4°, на востоке и в центре - до +4°...+5°, а на юге +4°...+8°.

Перед выходными, 30 января, в северной части страны температура снизится до -3°...+1°. Приблизительно такая же температура будет и на западе. В центре ожидается -1°...+4°, на востоке - до +5°...+6°, на юге и в Закарпатской области +5°...+8°. По всей стране пройдет мокрый снег или дождь - в зависимости от температуры.

На выходных температура снизится по всей стране. К концу недели днем на севере, северо-западе и северо-востоке будет -8°...-12°, местами на западе и в центральных областях похолодает до -4°...-6° и только на Закарпатье и в южных областях воздух еще прогреется до небольших "плюсов". Осадки на выходных продолжатся, на юго-востоке ожидается ледяной дождь.

