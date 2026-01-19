В Киеве света может не быть до 20 часов в сутки: эксперт объяснил причины

Из-за сильных морозов существует угроза жестких графиков отключения света.

Украинская энергосистема переживает самый глубокий кризис за всю историю независимости. На фоне рекордного дефицита электроэнергии и сильных морозов длительные отключения в Киеве могут вырасти до 20 часов в сутки, рассказал энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в эфире канала "Киев24".

"Мы утро начинаем с дефицита 6,8 гигаватт-часов электрической энергии. Это самый большой дефицит, который сейчас наблюдается в нашей энергосистеме с начала полномасштабного вторжения и, вообще, за всю историю объединенной украинской энергосистемы с 1991 года", - сообщил эксперт.

По его словам, из-за наличия огромного дефицита почти в 7 гигаватт, что больше, чем генерировала Запорожская атомная электростанция, энергетики вынуждены вводить до пяти очередей отключений.

"Это будет приводить, в частности, в Киеве, к тому, что будет 16 часов без стабильного электроснабжения, местами до 20 часов. Максимум 4-6 часов будет со стабильным электроснабжением", - отметил Игнатьев.

Он подчеркнул, что враг целенаправленно атакует крупные распределительные подстанции, которые находятся на десятках гектаров и которые невозможно полностью защитить, однако "Энергоатом" и "Укрэнерго" имеют определенный объем ремонтных частей.

По словам эксперта, из-за повреждений атомщики вынуждены снижать выдачу из атомной генерации на 25%, но благодаря быстрым ремонтам и резервным схемам подачи электричества такое ограничение обычно длится не более двух суток.

"Уменьшение среднесуточной температуры на 1°C дает дополнительное потребление в 200 мегаватт-часов. Это как 1,5 атомного энергоблока по выдаче электрической энергии, что действительно для нас критично. На этой неделе будут достаточно сильные морозы. Можем иметь более жесткие графики, иногда даже по 20 часов без стабильного электроснабжения", - подытожил Игнатьев.

Ситуация в энергосистеме Украины – главные новости

18 января гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что ситуация в энергосистеме Украины изменилась. Сейчас в стране применяются графики отключений света по 4,5-5 очередям одновременно. Таким образом, при ограничениях в 5 очередях из 6 отключения могут длиться более 16 часов.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны сообщало, что Россия изучает варианты нанесения ударов по подстанциям передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских атомных электростанций.

19 января министр энергетики Денис Шмыгаль поставил "Укрэнерго" задачу уменьшить продолжительность отключений света там, где ситуация сейчас наиболее сложная.

