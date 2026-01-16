'Холодильник - самое теплое место в доме': киевляне выживают без света и тепла после атак РФ

Россия сделала холод одним из главных орудий войны.

Энергетическая инфраструктура Украины вновь стала главной мишенью российских атак в преддверии суровой зимы, поскольку российский лидер Владимир Путин пытается сделать холод еще одним оружием войны. На прошлой неделе российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, оставив сотни домов и тысячи людей без электричества, отопления и, в некоторых случаях, без воды. Как киевляне выживают в условиях минусовых температур – рассказал Bloomberg.

После трех дней без электричества предпринимательница в сфере технологий Анастасия Степула решила покинуть свою квартиру в центре Киева в поисках тепла, чтобы зарядить свою технику и продолжить работу. Неподалеку от своего дома она нашла центр для разработчиков программного обеспечения, таких как она, оборудованный собственным электроснабжением, мощным генератором, чаем, кофе, местами для сна и даже домашними тапочками.

"Наконец-то я могу печатать руками, которые не дрожат от холода", – сказала она.

После масштабного обстрела мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей искать временное убежище за пределами города, и некоторые уже последовали его совету.

"Холод во время войны – мощное оружие", – сказала по телефону киевлянка Зоряна Хошовская, эвакуировавшаяся на запад Украины. "Он влияет на способность людей работать и ясно мыслить – организм переключается в режим выживания".

Она по-прежнему планирует вернуться в Киев после того, как соседи сообщили ей, что отопление восстановлено. Однако на случай повторения ситуации, она планирует возможность снова выехать - в Ивано-Франковск или даже Варшаву.

"Если проблема сохранится, наши западные союзники должны готовиться к новой волне мигрантов из Украины", – сказала она.

Сидя в палатке "пункта несокрушимости" на левом берегу Киева, Наталья, мать шестилетнего ребенка, рассказала, что у нее почти пять дней не было отопления, а к вечеру среды – три дня не было электричества. В ее квартире 15 градусов Цельсия, когда они готовят на газовой плите; в остальное время температура низкая, объяснила она:

"Холодильник стал самым теплым местом в моем доме".

Почти у всех, кто оказался в "пункте несокрушимости", есть либо маленькие дети, либо пожилые родственники, которых они не хотят оставлять в Киеве. У некоторых есть дачи - небольшие загородные дома, однако они обычно не подходят для проживания зимой.

Татьяна, 62-летняя пенсионерка с Левого берега, рассказала, что остается без отопления пять дней, но, по крайней мере, у нее есть газ, чтобы приготовить еду

На вопрос, переедет ли она в другое место, как предложил мэр, она ответила, что живет со своим 92-летним свекром. "Я приехала в Киев, чтобы жить с ним и помогать ему, как я могу переехать куда-то еще?", – сказала она.

Ситуация в Киеве со светом

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко отметил, что быстрого улучшения в столице ждать не стоит. Часть объектов требует длительного восстановления, а некоторые объекты вообще не подлежат ремонту. К этому добавляется мороз в -17°C, который, по его словам, продержится еще около десяти дней.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что сейчас Киев переживает самую сложную ситуацию в энергетике с начала полномасштабной войны России против Украины.

