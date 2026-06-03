Облачно с прояснениями: синоптики назвали регионы Украины, где завтра пройдут дожди

Температура в Киеве завтра днём составит 21–23 градуса тепла.

В четверг, 4 июня, в Украине будет облачно с прояснениями, не обойдется и без дождей. Об этом говорится в сообщении на странице Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Синоптики отметили, что ночью 4 июня в северных и большинстве центральных областей, а днем в Украине местами – небольшие кратковременные дожди. В западных областях днем будут умеренные дожди с грозами.

"Ночью и утром на юге страны и в Карпатах местами туман. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Температура ночью 10–15°, днем 22–27°, в западных и северных областях 18–23°", – говорится в сообщении.

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Киев и область

Кроме того, сообщается, что 4 июня на территории Киева и Киевской области также будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди.

"Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Температура по области ночью 10–15°, днем 18–23°; в Киеве ночью 13–15°, днем 21–23°", – отметили в Гидрометцентре.

Отход от похолодания

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Наталья Диденко отметила, что температура в течение дня 4 июня будет "оптимальной для человеческого организма". По ее словам, похолодание, которое пришло в Украину накануне, "выровняется".

Так, говорит эксперт, ожидается 20–25 градусов тепла, а на юге – до 27 градусов тепла. В то же время в Закарпатской и Харьковской областях – всего 16–19 градусов.

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