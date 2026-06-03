В четверг по всей Украине будет комфортная температура, но есть два исключения, - синоптик

В Киеве 4 июня ожидается небольшой дождь и 22 градуса тепла.

В четверг, 4 июня, похолодание, которое пришло в Украину накануне, "выровняется". Как отметила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, температура в течение дня будет "оптимальной для человеческого организма".

По ее словам, ожидается 20...25 градусов тепла, а на юге – до 27 градусов тепла.

"Немного метеорологического дегтя в эту бочонку меда: в Закарпатье (да, да) и в Харьковской области +16...+19 градусов", – сообщила эксперт.

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Кроме того, как отметила Диденко, дожди, преимущественно кратковременные, пройдут завтра по всей территории Украины.

"В Киеве 4 июня ожидается небольшой дождь, потеплеет до +22 градусов", – написала синоптик.

Потепление в Украине и мире

Как сообщал УНИАН, ранее Иван Семилит, синоптик Украинского гидрометеорологического центра, отметил, что в первую неделю июня в Украине будут дожди. В то же время их будет сопровождать и некоторое потепление.

Между тем Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО) предупредила, что мир должен готовиться к росту количества экстремальных погодных явлений и волн жары. Отмечалось, что в этом году может развиться чрезвычайно мощное погодные явление Эль-Ниньо.

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