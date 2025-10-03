В городе до сих пор устраняют последствия непогоды, начато уголовное производство.

Во время ливня, который 30 сентября затопил Одессу, погибла 23-летняя сотрудница Одесской ОГА Надежда Мишей. Как рассказывали очевидцы и соседи, ее унесло потоком воды.

Как пояснили в областной администрации, о личности погибшей сообщается только сегодня, потому что не хотели беспокоить родителей Надежды.

"С глубокой скорбью сообщаем о трагической гибели нашей коллеги - 23-летней сотрудницы Управления по вопросам градостроительства и архитектуры Одесской областной администрации Надежды Мишей", - говорится в сообщении ОГА.

По словам чиновников, во время непогоды после 19.00 вторника, 30 сентября, она перестала выходить на связь.

"Информация об исчезновении распространялась в социальных сетях. Спасибо всем, кто откликнулся и пытался помочь в поисках... Тело девушки было найдено в переулке Сергея Эйзенштейна (Киевский район города - УНИАН). Из уважения к родителям Надежды, которые находились за границей, мы сообщаем об этой потере только сейчас", - говорится в сообщении ОВА.

Гибель Юлии Нефедовой

Также стало известно, что во время непогоды на улице Балковской погибла еще одна молодая женщина - Юлия Нефедова. В соцсетях со ссылкой на мужа Юлии пишут, что она оставила машину на углу со спуском Степана Олейника, потому что дальше проехать не могла. Женщина прошла всего 20 метров, ее "смыло" водой и она, вероятно, захлебнулась в потоке.

Буквально за две минуты до того она общалась с мужем, который потом четыре часа самостоятельно ее искал.

Юлия была мамой семилетнего сына.

Ликвидация последствий

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, в Одессе продолжается ликвидация последствий стихии. Спасательные, коммунальные и энергетические службы работают круглосуточно. По состоянию на сегодня, 3 октября, зафиксировано более 800 поврежденных домов - около 500 многоэтажек и 300 частных домов. По данным Кулебы, уже отведено почти 900 тыс. кубометров воды, вывезено 147 тонн мусора, разобрано 13 поврежденных строительных конструкций.

"Защитные сооружения возвращают в готовность. Воду выкачали уже из всех затопленных укрытий, сейчас они просушиваются и готовятся для использования. Часть города остается без электроснабжения... По области открылись более 200 пунктов несокрушимости, где люди смогут подзарядить устройства и согреться", - утверждает Кулеба.

К ликвидации последствий привлечены почти 3 тысячи человек и около 660 единиц техники. Дополнительно в Одессу прибыли подразделения из других регионов.

Городские власти обещают финансовую поддержку

Как сообщил мэр города Геннадий Труханов, семьям погибших будет оказана финансовая поддержка - по 100 тысяч гривен. По его словам, сейчас официально известно о 9 погибших, причина смерти еще двух человек, которые найдены после ливня, устанавливается.

Владельцам пострадавших квартир также выделят средства - до 87,5 тысяч гривен, а частных домов - до 190 тысяч гривен.

Городской голова уточнил, что в городе повреждено 868 домов, из них 582 - многоквартирные дома, в которых пострадало 723 квартиры. В откачке воды нуждаются еще 30 домов, из них 14 - частные. Потребность в замене газовых котлов составляет 70 единиц различных моделей. По предварительным расчетам, общая сумма необходимых расходов превышает 130 миллионов гривен.

Расследование продолжается

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, по факту возможной служебной халатности открыто уголовное производство.

Сейчас проверяется, были ли нарушения в действиях сотрудников Одесского городского совета, отдельных структурных подразделений, других структур. В частности, речь идет о возможном ненадлежащем содержании дренажной системы в городе и непринятии необходимых мер для водоотвода.

"Одесская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая гибель людей)", - пояснили в пресс-службе.

Последствия ливня 30 сентября в Одессе

Напомним, в Одессе 30 сентября был сильный ливень - менее чем за сутки выпало 94 мм осадков. Город затопило водой, в некоторых местах ее уровень поднялся на несколько метров. Грязные потоки, которые мчались по улицам, сбивали людей с ног. Погибло много людей, среди которых была семья переселенцев - четверо взрослых и ребенок. Также погибла 38-летняя сотрудница "Укрзализныци".

