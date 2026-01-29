Ночью до -28 градусов: синоптик Диденко сказала, когда будет пик морозов в Украине

Она отмечает, что ослабление морозов стоит ожидать с 5 февраля.

В течение 1-4 февраля в Украине ожидается пик морозов, которые могут составить в ночные часы -20...-28 градусов, а местами и ниже. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко

Она отмечает, что самой морозной будет северная часть Украины, включая Киев. В Киеве пик морозов ожидается 1-2 февраля.

Диденко отмечает, что ослабление морозов стоит ожидать с 5 февраля.

Что касается завтрашнего дня, 30 января, то похолодание в Украине уже начнется, в течение дня ожидается -2...-8 градусов. "Теплыми еще останутся юг и юго-восток, +1...+5 градусов.

Осадки преимущественно на Левобережье - мокрый снег и дождь. В северной части - местами снег", - сообщила Диденко.

Она рассказала, что в Киеве завтра ожидается понижение температуры воздуха до -5...-8 градусов, будет очень скользко.

"Есть вероятность в пятницу небольшого снега. Внимательно! Вероятен сильный ветер северо-восточного направления!", - подчеркнула синоптик.

Готов ли Киев к морозам

Как сообщал УНИАН, "Киевводоканал" опроверг слухи о возможном замерзании канализационных сетей столицыи необходимости обустройства выгребных ям на Троещине.

Как сообщила пресс-служба предприятия, дворовые канализационные сети, которые обслуживает "Киевводоканал", проложены глубже уровня промерзания почвы. Сточные воды имеют плюсовую температуру и постоянно движутся, поэтому замерзнуть такие сети не могут.

В "Киевводоканале" также подчеркнули, что идея обустройства временных уличных туалетов или выгребных ям не является целесообразной и не имеет под собой реальных оснований.

