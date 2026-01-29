Могут ли канализационные сети столицы замерзнуть: 'Киевводоканал' дал ответ

Идея обустройства временных уличных туалетов не имеет под собой реальных оснований, подчеркнули в "Киевводоканале".

"Киевводоканал" опроверг слухи о возможном замерзании канализационных сетей столицы и необходимости обустройства выгребных ям на Троещине.

Как сообщила пресс-служба предприятия, дворовые канализационные сети, которые обслуживает "Киевводоканал", проложены глубже уровня промерзания почвы. Сточные воды имеют плюсовую температуру и постоянно движутся, поэтому замерзнуть такие сети не могут.

"В микрорайоне Троещина и в целом в Киеве канализационные сети работают стабильно, в штатном режиме и обеспечивают непрерывное водоотведение, в том числе и во время отключений электроэнергии. На данный момент случаев полного или частичного замерзания канализационных труб не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В "Киевводоканале" также подчеркнули, что идея обустройства временных уличных туалетов или выгребных ям не является целесообразной и не имеет под собой реальных оснований.

Кроме того, в учреждении уточнили, что трубы, которые идут непосредственно от дома к первому канализационному колодцу, относятся к внутридомовым системам. Их состояние и обслуживание является ответственностью балансодержателей домов, а не "Киевводоканала".

Мэр столицы Виталий Кличко уже дважды обращался к киевлянам с призывом временно покинуть город, чтобы уменьшить нагрузку на инфраструктуру. По его словам, дальше может быть еще сложнее.

Председатель Деснянской РГА Максим Бахматов заявил, что в столичном массиве Троещина можно делать туалеты, как в деревне. А именно рыть ямы, накрывать их и оставлять необходимое отверстие.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев сообщил, что решение местного районного главы вырыть выгребные ямы для удовлетворения базовых потребностей граждан не выдерживает никакой критики.

