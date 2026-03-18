Сильная магнитная буря G3 ударит по Земле уже скоро: ученые назвали точные даты (график)

Настолько сильные бури длятся около 60 дней за весь 11-летний солнечный цикл.

На Земле ожидается сильная магнитная буря уровня G3. Об этом предупреждает Британская геологическая служба.

Сегодня и завтра ожидаются активные интервалы, поскольку на нашу планету влияние оказывает корональная дыра на Солнце. А уже 19-20 марта по Земле ударит сильный магнитный шторм.

Как сообщаетсЯ, 16 марта на Солнце произошел выброс корональной массы, который достигнет нашей планеты.

"Ожидается значительное увеличение геомагнитной активности с вероятностью кратковременных периодов шторма G3", - предупреждают эксперты.

Кроме этого, утром 17 марта на Солнце произошла еще одна вспышка класса M - средняя. Выброс от нее также привести к дальнейшему увеличению геомагнитной активности.

Магнитные бури уровня G3 - чем опасны и как приготовиться

Магнитные бури уровня G3 считаются сильными и способны ощутимо влиять на самочувствие и технику. Они возникают из-за вспышек на Солнце и выбросов плазмы, которые нарушают магнитное поле Земли. У людей это может проявляться головной болью, слабостью, скачками давления, нарушением сна и тревожностью, особенно у метеочувствительных.

Чтобы снизить влияние, важно заранее подготовиться: нормализовать режим сна, пить больше воды, ограничить кофе и алкоголь, избегать стресса и перегрузок. Полезны лёгкие прогулки и отдых. Людям с хроническими заболеваниями стоит держать под рукой необходимые лекарства и контролировать состояние.

