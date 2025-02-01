Часть излучения от этой вспышки может быть направлена на нашу планету.

Мощная солнечная вспышка произошла на Солнце, из-за чего на нашей планете может начаться магнитная буря. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, вспышка класса M6.7 вызвала выброс корональной массы. Событие началось в 13:40 UTC (15:40 по Киеву - УНИАН) 31 января 2025 года и закончилось в 14:25 UTC (16:25 по Киеву). Это самая мощная солнечная вспышка с 17 января.

Возможно, в этом корональном выбросе массы есть компонент, направленный на Землю. Как сообщается, регион Солнца, где произхошла вспышка, в настоящее время движется к центру солнечного диска. Это делает возможными корональные выбросы массы, направленные на Землю, в ближайшие дни.

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Ожидается, что солнечная активность останется на умеренном уровне до 2 февраля.

Солнечные вспышки классифицируются по рентгеновской мощности в пяти основных классах: A, B, C, M, X, где каждая следующая категория в 10 раз мощнее предыдущей.

A и B – слабые вспышки, практически не влияющие на Землю.

C – умеренные вспышки, иногда вызывающие небольшие радиопомехи.

M – средние вспышки, способные вызвать локальные магнитные бури и сбои в радиосвязи.

X – самые мощные вспышки, приводящие к серьезным геомагнитным возмущениям, отключениям связи и повреждению спутников.

Дополнительно к классу указывается числовой индекс (например, M6.7), обозначающий точную мощность внутри категории.

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