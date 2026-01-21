Землю накрыла самая мощная за более чем 20 лет солнечная радиационная буря: что это значит

Ученые зафиксировали исторически сильное космическое событие, опасное для спутников и даже пассажиров некоторых авиарейсов.

19 января Земля пережила редкую солнечную радиационную бурю уровня S4 - самую сильную с октября 2003 года. Об этом сообщил Центр прогнозирования космической погоды NOAA. По интенсивности она превзошла даже известные "хэллоуинские" бури 2003 года.

На фоне яркой магнитной бури, кторая вызвала впечатляющие полярные сияния по всему миру, эта радиационная буря осталась почти незаметной для обычных наблюдателей, но оказалась исторически значимой.

Как пишет space.com, солнечные радиационные бури возникают, когда мощные магнитные выбросы на Солнце разгоняют заряженные частицы - в основном протоны - почти до скорости света. Такие частицы способны преодолеть расстояние от Солнца до Земли (около 150 млн км) за десятки минут. Самые энергичные из них проникают сквозь магнитную защиту Земли и направляются к полярным областям, где входят в верхние слои атмосферы.

NOAA классифицирует радиационные бури по шкале от S1 (слабая) до S5 (экстремальная). Событие 19 января достигло уровня S4 - "сильная".

Несмотря на грозное описание, опасности для людей на поверхности Земли нет: атмосферa и магнитное поле эффективно поглощают радиацию. Это также не было "наземным событием", при котором частицы фиксируются у поверхности. По словам физика Тамиты Сков, спектр частиц был "мягким": буря рекордная по силе, но недостаточно энергичная, чтобы достичь земли.

На высоте ситуация иная. Такие бури повышают радиационные риски для астронавтов, а также для экипажей и пассажиров авиарейсов над полюсами, где магнитная защита слабее. Спутники тоже уязвимы: потоки частиц могут нарушать работу электроники и датчиков. Во время этой бури фиксировались кратковременные сбои данных.

Радиационная буря - это не то же самое, что геомагнитная. Первая связана с быстрыми частицами от Солнца, вторая - с взаимодействием солнечного ветра с магнитным полем Земли. Геомагнитные бури вызывают сияния и могут влиять на связь, навигацию и энергосистемы.

Магнитная буря 19-20 января - что известно

В ночь на20 января на Земле началась очень сильная магнитная буря. В результате этой бури жители многих регионов Украины наблюдали яркое северное сияние.

Известно, что 19 января на Солнце произошла мощная вспышка класса X с быстрым корональным выбросом массы, направленным к Земле. Он достиг нашей планеты буквально за сутки.

