На Солнце произошла вспышка: ждать ли магнитной бури 21 июня (график)

Вспышки на Солнце являются причиной магнитных бурь на Земле.

20 июня на Солнце произошла вспышка, но пока новых магнгитных бурь нео жидается. Об этом свидетельствует прогноз meteoagent.

По данным портала, вспышка была класса М, т.е. средняя по своей силе. Обычно такие события вызываюит магнитные бури, если направлены к нашей планете. Однако на данный момент прогноз показывает, что сегодня геомагнитная обстановка будет спокойной.

Кр-индекс сегощндя не должен подняться выше 3-4, а магнитная буря, даже самая слабая, начинается с отметки 5.

Видео дня

О том, что магнитных бурь пока не ожидается, сообщает и Британская геологическая служба. По данным ученых, 21 и 22 июня геомагнитная обстановка должна быть в спокойном состоянии.

Вспышки на Солнце - что важно знать

Вспышки на Солнце - это мощные выбросы энергии, которые возникают из-за резких изменений магнитного поля звезды.

Во время сильных вспышек в космос выбрасываются потоки заряженных частиц, которые могут достигать Земли и вызывать магнитные бури.

Их последствиями могут стать сбои в работе спутников, радиосвязи и навигационных систем. Кроме того, некоторые люди в такие периоды жалуются на головные боли, усталость и ухудшение самочувствия.

Учёные постоянно наблюдают за солнечной активностью, чтобы заранее предупреждать о возможных геомагнитных возмущениях.

Вас также могут заинтересовать новости: