Ученые обнаружили необычные изменения на Солнце перед мощнейшей вспышкой

Результаты нового исследования могут быть полезны для прогнозирования космической погоды.

Исследователи впервые смогли зафиксировать признаки крупной солнечной вспышки за несколько часов до её начала. Эти данные могут помочь в создании более точных систем прогнозирования космической погоды.

Как пишет Space.com, солнечные вспышки возникают из-за внезапного высвобождения магнитной энергии. Самые мощные из них способны нарушать радиосвязь, выводить из строя спутники и вызывать геомагнитные бури, влияющие на работу инфраструктуры на Земле.

Как сообщается, группа ученых под руководством Луиса Сейфрица из Технологического института Нью-Джерси изучила редкие наблюдения, полученные перед вспышкой класса X9, которая произошла 3 октября 2024 года. Активная область Солнца уже несколько дней демонстрировала высокую активность, поэтому на нее были направлены сразу несколько обсерваторий, включая космический аппарат NASA IRIS.

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Благодаря этому исследователи получили почти пять часов непрерывных данных до начала вспышки. Анализ показал, что примерно за три часа до взрыва в солнечной атмосфере начали расти сразу несколько параметров: яркость плазмы, скорость её движения и уровень турбулентности. Это может свидетельствовать о постепенной потере устойчивости магнитного поля.

Кроме того, ученые обнаружили циклические колебания этих показателей. Одни повторялись каждые 7-10 минут, другие - через 18-21 минуту. Наиболее заметны они были в зоне соприкосновения магнитных полей противоположного направления, где, как считается, накапливается напряжение перед вспышками.

За 15-20 минут до начала события атмосфера Солнца стала особенно нестабильной: резко выросла турбулентность, а потоки плазмы начали устремляться наружу. По мнению авторов работы, это может быть связано с началом высвобождения магнитной энергии.

Ученые подчеркивают, что пока речь идет лишь об одном случае, поэтому говорить о возможности надежного прогнозирования вспышек еще рано. Однако если аналогичные признаки будут обнаружены и перед другими мощными извержениями на Солнце, они могут стать основой будущих систем раннего предупреждения о космической погоде.

Сегодня и в ближайшие дни на Земле ожидается относительно спокойная магнитная обстановка. Однако ученые не исключают кратковременных периодов активности, которые не должны оказать особого влияние на самочувствие людей или эелектронику.

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