Под конец недели Украину разогреет до +32° (карта)

По всей стране будет сухо и очень тепло.

В воскресенье, 21 июня, температура в Украине еще немного повысится. По всей старне будет очень тепло, местами - жарко. Ожидается сухая, ясная и безоблачная погода. На юге, востоке и местами в центре от палящего солнца спасет небольшая облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет горячее всего. Тут в течение дня температура повысится до +26°...+30°, на Закарпатье - до +32°. Ясно, без осадков.

На севере Украины сегодня тоже будет много солнца. Тут температура поднимется до +23°...+27°.

Видео дня

Жителей востока Украины ждет переменная облачность с температурой от +23° до +26°.

В центральной части Украины неделя завершится переменной облачностью. Будет сухо, а воздух тут прогреется до +24°...+28°.

Жарко и сухо сегодня будет и на юге Украины. Тут столбики термометров поднимутся до +29°.

21 июня - какой сегодня праздник, приметы погоды

21 июня - день памяти святого мученика Юлиана Тарсийского. По приметам, если утром много росы, то в ближайшие дни будет хорошая погода. Если погода в этот день теплая, то лето будет урожайным, а если в воздухе летает много паутины, то долго еще будет держаться жаркая и сухая погода без дождей.

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