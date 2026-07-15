Ученые обнаружили на орбите Земли 'минное поле' для спутников

По словам ученых, даже мелкие обломки могут нанести значительный ущерб очень дорогостоящим спутникам.

Крошечные обломки космического мусора размером всего по 5 сантиметров загромождают ценную орбитальную зону, в которой находятся некоторые из самых дорогостоящих спутников. Об этом пишет Space.

Ученые из Уорикского университета в Великобритании обнаружили, что геостационарная орбита, которая расположена на высоте 36 000 километров, завалена опасными, ранее незамеченными фрагментами космического мусора, способными уничтожить спутники.

"Космический мусор на геостационарной орбите – это потенциальное минное поле. Ни один здравомыслящий человек не пойдёт на наземное минное поле без миноискателя. Точно так же ни один здравомыслящий человек не должен запускать спутник на геостационарную орбиту без надлежащего исследования космического мусора", - заявил в своём заявлении соавтор исследования Стюарт Ивс.

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В издании напомнили, что геостационарная орбита имеет уникальные особенности. Спутники на этой высоте вращаются вокруг Земли синхронно с вращением планеты, создавая впечатление, будто они постоянно зависают над фиксированной точкой на экваторе.

Один спутник в геостационарном кольце постоянно наблюдает за обширной частью земного шара. Эта особенность уже десятилетиями используется для таких целей, как телевещание, предоставление доступа к интернету, наблюдение за Землей и мониторинг погоды. Однако, по словам ученых, эти спутники там, наверху, могут быть вовсе не в безопасности.

Ученые обнаружили ранее невидимый мусор, повторно проанализировав набор данных из более раннего исследования космического мусора, проведенного астрономами с использованием телескопа "Исаак Ньютон" на острове Ла-Пальма. Они обработали данные с помощью новых алгоритмов обработки изображений, чтобы различить более мелкие и гораздо более тусклые фрагменты.

Метод "слепого наложения" оказался очень эффективным. Научный сотрудник Центра космической разведки Уорикского университета и соавтор исследования Бен Кук объяснил, что этот метод заключается в тестировании множества потенциальных траекторий в последовательности изображений, по которым могут двигаться скрытые объекты, и наложении изображений друг на друга, чтобы вывести эти объекты за пределы уровня шума.

Всего исследователи обнаружили на снимках 25 ранее пропущенных траекторий космического мусора, 80% из которых были связаны с ранее неизвестными объектами. Это открытие вызывает беспокойство, поскольку космический мусор на таких больших высотах ведет себя иначе, чем тот, который вращается ближе к Земле.

"Мусор вблизи геостационарного пояса вызывает особую озабоченность. Это очень далеко, значительно выше земной атмосферы, поэтому мелкие объекты, как правило, невероятно тусклые и их трудно обнаружить, а любой образовавшийся мусор будет оставаться там на неопределённый срок", – заявил Джеймс Блейк, другой научный сотрудник Уорикского университета и соавтор исследования.

Блейк подчеркнул, что фрагменты космического мусора могут двигаться очень быстро относительно друг друга - со скоростью до нескольких километров в секунду. По его словам, энергия таких столкновений действительно высока, и даже мелкие обломки могут нанести значительный ущерб очень дорогостоящим спутникам.

На пылевом облаке в Млечном Пути обнаружили сахар

Ранее в огромном облаке пыли и газа, скрывающемся вблизи центра Млечного Пути, обнаружили природный сахар. Ученые подчеркнули, что это первый сахар, обнаруженный в межзвездном пространстве.

В своем исследовании ученые рассказали, как эритрулоза может образовываться при соединении на микроскопических пылевых зернах двух других органических соединений – гликольальдегида и этиленгликоля. Они в изобилии встречаются в некоторых уголках космоса.

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