Как правильно поступить, если вы заметили эти признаки у любимого человека - читайте дальше.

Счастливые отношения строятся на доверии, близости и желании быть вместе. Но иногда ситуация может кардинально измениться: партнер отдаляется, избегает разговоров, становится раздраженным. Это может быть временным сигналом или первым тревожным звоночком, что его что-то не устраивает.

Если эти изменения длятся долго, возможно, ваш любимый человек не является счастливым и больше не получает удовольствия от отношений с вами, но не решается об этом сказать. На сайте Oprah Daily выделили четыре важных признака, которые могут свидетельствовать об отстраненности и недовольстве партнера.

Отстраненность и избегание совместного времени

Если раньше партнер с радостью проводил с вами вечера, предлагал что-то интересное, а теперь предпочитает другие дела, в частности, работу, хобби, друзей или даже телефон, это уже тревожный сигнал. Он делает все возможное, чтобы только меньше времени быть рядом. Конечно, для каждого из нас важно личное пространство, однако, когда такое поведение становится систематическим, это может свидетельствовать об эмоциональной отстраненности.

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Вы можете заметить, что даже короткое общение становится вынужденным, а совместные моменты больше не приносят радости. Партнер, который несчастлив в отношениях, может неосознанно избегать близости, потому что она вызывает у него больше напряжения, чем удовольствия.

Уменьшение физической близости

Прикосновения, объятия, поцелуи - это то, что поддерживает тепло между двумя людьми. Если их становится меньше, чем было раньше, стоит задуматься. Избегание физического контакта может быть следствием эмоционального холода, конфликта или даже обиды.

Возможно, любимый человек больше не чувствует себя комфортно рядом с вами или же его мысли заняты тем, что беспокоит, и ему сложно расслабиться в вашем присутствии. Это особенно заметно в интимной жизни: когда желание пропадает без видимой причины, когда моменты близости становятся редкими или рутинными, без прежней страсти и нежности.

Повышенная раздражительность и критика

Когда партнер несчастлив, любая мелочь может вызвать у него раздражение. То, что раньше казалось милым или незаметным, теперь раздражает, и он не стесняется это демонстрировать. Может появиться резкость в высказываниях, сарказм, насмешливые комментарии или даже открытые упреки.

Речь идет не о конструктивной критике или обсуждении важных вопросов, а именно о постоянном недовольстве. В такие моменты может казаться, что партнер видит в вас только недостатки. Такое поведение часто является отражением его внутреннего состояния, в частности, разочарования, подавленности или скрытой злости.

Отсутствие эмоциональной поддержки и заинтересованности

Если вы больше не чувствуете, что партнер хочет делиться с вами своими мыслями, переживаниями или радостями, это свидетельствует о том, что он отдалился от вас. Он больше не спрашивает, как прошел ваш день, отвечает коротко и без особого интереса, а иногда даже выглядит равнодушным, когда вы что-то рассказываете.

Это не просто обычная усталость или период, когда человек меньше говорит, а явное изменение в коммуникации. Ощущение, что вы рядом, но будто на разных планетах, возникает, когда ваша эмоциональная связь становится слабее.

Что делать, если партнер несчастлив в отношениях

Если вы заметили хотя бы один из вышеперечисленных признаков, то важно не игнорировать проблему и решать ее на начальных стадиях. Откровенный разговор без обвинений поможет понять, что происходит с вашим партнером и есть ли у него желание вместе работать над отношениями.

Иногда люди несчастливы не из-за отношений, а из-за внешних проблем. На любимых может влиять негативно работа, стресс, проблемы со здоровьем. Но если изменения в поведении продолжаются долго и сопровождаются эмоциональной закрытостью, стоит задуматься, оба ли вы еще хотите быть вместе, как пара.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как усилить близость в отношениях. Американский психолог дала три совета и объяснила, что интимность в отношениях строится не только на романтике, но и на уважении к пространству и равенстве между партнерами. По ее словам, чтобы улучшить ситуацию необязательно нужны кардинальные шаги.

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