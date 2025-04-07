Интимность в отношениях строится не только на романтике, но и на уважении к пространству и равенстве между партнерами.

Интимность - это не только о физической близости, но и о глубокой эмоциональной связи, доверии, взаимной поддержке. Сохранение и углубление интимности в отношениях является ключевым фактором для их продолжительности и гармонии. Часто пары ищут пути, как укрепить отношения, но психолог и сексолог Николь К. МакНиколс отметила, что лучшие результаты дают простые шаги, о которых многие даже не догадываются.

В своей статье для портала Psychology Today она назвала три способа, как восстановить и усилить интимность в отношениях.

Снизьте нагрузку на партнёера

"Мы живем в эпоху, где партнера часто воспринимают как "все в одном": лучшего друга, доверенное лицо, сексуального партнера, советчика, терапевта, собеседника. Но такой подход обречен на разочарование и упадок близости в отношениях", - объясняет МакНиколс.

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По ее словам, когда мы ожидаем, что один человек удовлетворит все наши эмоциональные и социальные потребности, это создает чрезмерное давление на отношения. Вместо этого следует расширять круг общения, поддерживать другие важные связи, в частности, с друзьями, семьей. Это позволяет партнерам сохранять здоровую автономию и не терять себя.

Баланс между общим и личным временем

Несмотря на желание проводить все свободное время вместе, чрезмерное погружение друг в друга может привести к эмоциональному выгоранию. Эксперт отмечает: "Интимность растет тогда, когда у партнеров есть не только общее, но и собственное пространство. Индивидуальность и близость - не противоречат друг другу, они взаимно усиливают".

Прогулка в одиночестве, хобби, общение с друзьями - все это не отдаляет, а наоборот, позволяет с новыми силами и интересом возвращаться к партнеру. Интимность возрастает в уважении к личному пространству.

Создание равноправных отношений

Еще одно важное условие - отсутствие иерархии в паре. Речь идет о совместном принятии решений, распределении ответственности и честном взаимодействии. В таких отношениях партнеры чувствуют себя услышанными, важными. Это создает ощущение безопасности, без которой невозможна настоящая интимность.

"Пары, функционирующие как равноправные партнеры, демонстрируют значительно большую эмоциональную близость, чем те, где один из партнеров имеет больше влияния или власти", - добавила сексолог.

В дополнение, эксперт указала, что интимность - это не автоматическая черта пары, а процесс, который требует времени, осознанности и усилий с обеих сторон.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, почему измены существуют даже в здоровых отношениях. Американский психолог Марк Треверс назвал четыре причины, из-за которых партнеры идут на этот шаг и как уберечься от этого.

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