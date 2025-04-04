Важно не начинать ссору с обвинений, фокусироваться на том, что можно изменить и научиться контролировать эмоции.

Ни одни отношения даже очень влюбленных партнеров не обходятся без ссор. Однако есть существенная разница между конструктивными конфликтами, которые помогают партнерам лучше понимать друг друга, и разрушительными ссорами, ведущими к обидам, недоверию и даже разрыву. Важно не избегать споров, а научиться правильно себя вести во время них.

Американский психолог Марк Треверс на портале Psychology Today объяснил, как избежать токсичных ссор и сделать так, чтобы конфликты укрепляли отношения.

Начинайте разговор без обвинений

Первая минута одна из самых важных во время ссоры. Если начать конфликт с критики или криков, партнер, скорее всего, перейдет в позицию обороны или ответит агрессией. Это лишь обостряет ситуацию и превращает конструктивный диалог в масштабный конфликт, который может завершиться оскорблением.

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"Худшее, что можно сделать - начать спор с обвинений, особенно используя слова "ты всегда" или "ты никогда", - отмечает эксперт.

Он советует вместо этого сосредоточиться на собственных чувствах и использовать такие фразы: "Мне было неприятно, когда я рассказывала о своем дне, а ты не обращал внимания". Такой подход помогает партнеру услышать вас и понять ваши чувства.

Не критикуйте и не оскорбляйте партнера

Во время ссоры люди часто переходят на личности, а не обсуждают конкретные ситуации. Это одна из самых больших ошибок в конфликтах, ведь критика вызывает только обиду и сопротивление.

Психолог советует отказаться от фразы: "Ты никогда не думаешь обо мне". Вместо этого лучше сказать: "Мне хочется, чтобы ты учитывал мои пожелания". По его словам, это дает партнеру возможность понять проблему, и при этом не чувствовать себя оскорбленным или даже униженным.

"Когда вы говорите партнеру, что он эгоист или равнодушный, это не дает ему шансов измениться. Если вы обратите внимание на конкретные действия, то сможете достичь лучшего понимания", - отмечает Треверс.

Контролируйте эмоции

Во время конфликта эмоции могут зашкаливать, и в такие моменты люди говорят вещи, о которых со временем могут пожалеть. Чтобы избежать этого, стоит научиться контролировать собственные эмоции и снижать напряжение в ссоре. Будьте спокойными, когда пытаетесь что-то улучшить в отношениях и обращаясь к любимому человеку.

Если ссора становится слишком эмоциональной, стоит взять паузу на 10-15 минут. Это поможет вам остыть и с новыми мыслями вернуться к разговору. Еще один эффективный способ - использовать юмор, но без сарказма. Легкая шутливая ремарка может помочь напомнить, что вы не враги, а одна команда.

"Когда вы чувствуете, что гнев берет верх, лучше сделать паузу. Глубокое дыхание или короткий перерыв могут помочь избежать необдуманных слов и дать возможность вернуться к конструктивному диалогу", - добавил специалист.

Завершение ссоры также имеет большое значение. Многие пары после конфликта просто начинают заниматься своими делами и иногда игнорируют свои чувства. Психолог отмечает, что полезным будет обсудить свои чувства после ссоры, сказать что-то приятное или даже просто обнять друг друга. Кроме того, можно вместе прогуляться, посмотреть фильм или приготовить ужин.

Напомним, ранее УНИАН называл пять фраз, которые означают больше, чем "Я люблю тебя". Они не только показывают ваши чувства, но и создают условия для взаимопонимания.

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