Ночью и утром 31 июля россияне атаковали Украину дронами и ракетами.

Во время ночной атаки по Киеву 31 июля Россия разгромила квартиру украинской телеведущей Екатерины Соляр. В своем Instagram она показала последствия удара.

"В принципе, я жива... Я немножечко сейчас, может, не совсем адекватная, но живая. Я не знаю пока, чем помочь. Трясутся руки, но я норм", - отметила ведущая на одном из опубликованных видео.

По словам Соляр, после объявления воздушной тревоги она решила провести ночь в коридоре, и, судя по всему, таким образом ей удалось избежать получения травм и выжить.

Видео дня

"Эта карусель за июль должна была выглядеть совсем иначе. Но это Украина", - подписала она фото последствий атаки.

Россия атаковала Киев 31 июля - что важно знать

Напомним, ночью и утром 31 июля Россия выпустила по Украине более 300 дронов и восемь ракет, сообщил президент Владимир Зеленский. Из-за вражеских ударов пострадали Днепровщина, Полтавщина, Сумщина, Николаевщина, Киевская область. Однако, основной целью массированного обстрела был Киев.

"В одном из спальных районов в многоэтажке разрушен целый подъезд. По состоянию на сейчас известно о шести погибших, среди них шестилетний мальчик и его мама", - отметил президент.

Позже стало известно о еще одной жертве удара.

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