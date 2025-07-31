Во время ночной атаки по Киеву 31 июля Россия разгромила квартиру украинской телеведущей Екатерины Соляр. В своем Instagram она показала последствия удара.
"В принципе, я жива... Я немножечко сейчас, может, не совсем адекватная, но живая. Я не знаю пока, чем помочь. Трясутся руки, но я норм", - отметила ведущая на одном из опубликованных видео.
По словам Соляр, после объявления воздушной тревоги она решила провести ночь в коридоре, и, судя по всему, таким образом ей удалось избежать получения травм и выжить.
"Эта карусель за июль должна была выглядеть совсем иначе. Но это Украина", - подписала она фото последствий атаки.
Россия атаковала Киев 31 июля - что важно знать
Напомним, ночью и утром 31 июля Россия выпустила по Украине более 300 дронов и восемь ракет, сообщил президент Владимир Зеленский. Из-за вражеских ударов пострадали Днепровщина, Полтавщина, Сумщина, Николаевщина, Киевская область. Однако, основной целью массированного обстрела был Киев.
"В одном из спальных районов в многоэтажке разрушен целый подъезд. По состоянию на сейчас известно о шести погибших, среди них шестилетний мальчик и его мама", - отметил президент.
Позже стало известно о еще одной жертве удара.