В списке есть Дракон и Змея.

Четверг, 31 июля, для шести представителей китайского Зодиака станет днeм, когда фортуна повeрнeтся к ним лицом. Этот четверг - День Разрушения под покровительством Металлического Быка, в месяц Водяной Козы и в год Деревянной Змеи. С точки зрения китайской метафизики, День Разрушения не несeт разрушения в привычном понимании. Напротив, он способствует завершению того, что уже отжило, даже если вы пока этого не осознали. Бык даeт настойчивость, а металл - ясность ума. Всe это говорит о необходимости освободиться от ненужного, чтобы впустить в жизнь новое, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Бык

Ваш знак правит сегодняшним днeм, а значит - вы в эпицентре мощных изменений. Важно не столько наращивать усилия, сколько точно понимать, что пора отпустить. Даже незначительное решение, принятое вами 31 июля, может запустить важные процессы в будущем. Удача проявится через облегчение. Возможно, отмена встречи или отказ от проекта окажется неожиданным благом.

Дракон

Этот день разрушает старые шаблоны. Вы начинаете понимать: вы не опоздали, вы идeтe своим ритмом. И именно в этот момент всe начинает складываться как надо. Удача проявляется через внутреннее прозрение. Вы перестаeтe мерить себя чужими мерками - и тогда приходит шанс, которого вы ждали. Возможно, вы отпустите токсичную привязку или осознаете, что переросли прежние ограничения. Это даст невероятный внутренний подъeм.

Змея

Вы особенно чувствительны к энергии Дня Разрушения, ведь ваш знак близок к трансформациям. Сегодня вы получите неожиданное озарение - вы чeтко увидите суть ситуации или человека, и уже не сможете это игнорировать. Это откровение - шаг к свободе. Вы избавитесь от навязчивых мыслей, ненужных сценариев, и откроете дверь новым возможностям. Не исключено, что буквально освободится место - во времени, бюджете или даже в личном пространстве.

Свинья

Ваша удача проявится через разоблачение. Кто-то рядом покажет своe истинное лицо - и вы ясно осознаете, кому можно доверять. Вы перестанете давать вторые шансы тому, кто их не заслуживает. Это очищение открывает дорогу новым союзникам. Возможно, поддержка придeт оттуда, откуда вы eё не ожидали. Или к вам вернeтся человек с лучшим предложением. Чeткие личные границы создадут условия для подлинной удачи.

Лошадь

Всe, что раньше казалось неудачей, теперь воспринимается как отклонение в правильную сторону. Вы поймeтe: вас не задерживали, а оберегали и направляли к другому, более лeгкому пути. Сегодня уходит лишнее: задачи, мысли, планы. Наступает облегчение, словно вы сбрасываете груз. Возможно, кто-то другой подхватит то, что вы отпустили - и вы поймeтe, что это больше не ваше. А вы - свободны двигаться дальше.

Коза

Вы сумеете сохранить устойчивость, даже когда всe вокруг стремительно меняется. День даeт шанс избавиться от энергетически затратной привычки - от стремления угождать, лишних расходов или бесконечного анализа. Как только вы это сделаете, последует награда: важное сообщение, решение, которое облегчит жизнь, или долгожданный план. Энергия дня освобождает место - и заполняет его тем, что вам действительно нужно.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака вскоре получат судьбоносное послание от Вселенной.

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