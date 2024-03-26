Американский историко-драматический мини-сериал "Сегун" совсем недавно вышел на экран. Премьера его состоялась 27 февраля 2024 года, однако всего за 5 серий, которые уже увидел мир, он успел влюбить в себя и зрителей, и кинокритиков.
Теперь сериал, который транслируется на Disney+ в Японии, стал настоящим хитом. Он набрал 9 миллионов просмотров во всем мире за первые шесть дней выхода и это только начало успеха.
Кстати, "Сегун" основан на одноименном романе 1975 года писателя Джеймса Клавелла, в котором рассказывается о судьбе английского моряка, который попадает в Японию XVII века. Ранее это произведение уже было экранизировано в 5-серийную киноленту еще в 1980 году. Но сейчас создатели уверяют, что сделали новую 10-серийную ленту гораздо эффектнее и интереснее, которая не оставит равнодушным никого.
"Версия сериала 1980 года провалилась в японском прокате, а рейтинги всех пяти серий трансляции упали. Основной причиной тогда стало пренебрежение японской историей и культурой. Однако сейчас все абсолютно круче", - отмечают критики.
Главные роли в сериале сыграли японские актеры: Хироюки Санада, Космо Джарвис, Анна Савай, Таданобу Асано и Такехиро Хира.
Сюжет сериала "Сегун"
"Сегун" рассказывает историю о двух мужчинах из разных миров и о женщине-самурае леди Марико. Первый персонаж - Джон Блэкторн - это английский моряк, который потерпел кораблекрушение в Японии. Второй герой - лорд Торанага - могущественный властитель, который враждует со своими политическими соперниками.
Кстати, съемки сериала проходили в трех странах: Японии, Великобритании и Южной Африке. Было построено около 170 декораций и приглашено более 2000 актеров массовки. Сейчас киноленту считают самым дорогим проектом в истории телевидения FX.
"Я думаю, что это замечательная история, позволяющая познакомить мир с нашей культурой. Как продюсер, я старался сделать сериал максимально достоверным. Для каждого отдела мы наняли японских специалистов по периоду самураев. Поэтому я верю, что это станет большим шагом в будущее для всей киноиндустрии", - сказал продюсер киноленты.
Реакция критиков
Японские критики и поклонники считают ее одной из лучших в наше время. О ней уже написали такие престижные издания, как "The New York Times", "The Hollywood Reporter", "Variety" и другие.
- "Это лучший сериал на телевидении сейчас. Это громко, жестоко, невероятно нелепо, часто резко и, что самое важное, абсолютно понятно. А это довольно редкий случай, который заслуживает внимания".
- "Я думаю, что это замечательная история, позволяющая познакомить мир с японской культурой".
- "Визуально роскошный и обогащенный культурным правдоподобием".
Журналист издания Forbes тоже написал свою рецензию, охарактеризовав сериал так:
"Я не читал книгу, поэтому не могу судить о точности адаптации. Однако все, от костюмов до звукового дизайна и кинематографии, просто абсолютно впечатляет. Я не могу не порекомендовать его и уже не могу дождаться эпизода на следующей неделе".
К слову, сейчас "Сегун" имеет рейтинг одобрения 99% процентов, а почти каждая серия получает средний балл 84 из 100 на основе 38 критиков, что указывает на "всеобщее признание".
Напомним, ранее стали известны подробности спецвыпуска сериала "Друзья".