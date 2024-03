Рассказываем о самом обсуждаемом сериале в мире.

Американский историко-драматический мини-сериал "Сегун" совсем недавно вышел на экран. Премьера его состоялась 27 февраля 2024 года, однако всего за 5 серий, которые уже увидел мир, он успел влюбить в себя и зрителей, и кинокритиков.

Теперь сериал, который транслируется на Disney+ в Японии, стал настоящим хитом. Он набрал 9 миллионов просмотров во всем мире за первые шесть дней выхода и это только начало успеха.

Кстати, "Сегун" основан на одноименном романе 1975 года писателя Джеймса Клавелла, в котором рассказывается о судьбе английского моряка, который попадает в Японию XVII века. Ранее это произведение уже было экранизировано в 5-серийную киноленту еще в 1980 году. Но сейчас создатели уверяют, что сделали новую 10-серийную ленту гораздо эффектнее и интереснее, которая не оставит равнодушным никого.

"Версия сериала 1980 года провалилась в японском прокате, а рейтинги всех пяти серий трансляции упали. Основной причиной тогда стало пренебрежение японской историей и культурой. Однако сейчас все абсолютно круче", - отмечают критики.

Главные роли в сериале сыграли японские актеры: Хироюки Санада, Космо Джарвис, Анна Савай, Таданобу Асано и Такехиро Хира.

Сюжет сериала "Сегун"

"Сегун" рассказывает историю о двух мужчинах из разных миров и о женщине-самурае леди Марико. Первый персонаж - Джон Блэкторн - это английский моряк, который потерпел кораблекрушение в Японии. Второй герой - лорд Торанага - могущественный властитель, который враждует со своими политическими соперниками.

Кстати, съемки сериала проходили в трех странах: Японии, Великобритании и Южной Африке. Было построено около 170 декораций и приглашено более 2000 актеров массовки. Сейчас киноленту считают самым дорогим проектом в истории телевидения FX.

"Я думаю, что это замечательная история, позволяющая познакомить мир с нашей культурой. Как продюсер, я старался сделать сериал максимально достоверным. Для каждого отдела мы наняли японских специалистов по периоду самураев. Поэтому я верю, что это станет большим шагом в будущее для всей киноиндустрии", - сказал продюсер киноленты.

Реакция критиков

Японские критики и поклонники считают ее одной из лучших в наше время. О ней уже написали такие престижные издания, как "The New York Times", "The Hollywood Reporter", "Variety" и другие.

"Это лучший сериал на телевидении сейчас. Это громко, жестоко, невероятно нелепо, часто резко и, что самое важное, абсолютно понятно. А это довольно редкий случай, который заслуживает внимания".

"Я думаю, что это замечательная история, позволяющая познакомить мир с японской культурой".

"Визуально роскошный и обогащенный культурным правдоподобием".

Журналист издания Forbes тоже написал свою рецензию, охарактеризовав сериал так:

"Я не читал книгу, поэтому не могу судить о точности адаптации. Однако все, от костюмов до звукового дизайна и кинематографии, просто абсолютно впечатляет. Я не могу не порекомендовать его и уже не могу дождаться эпизода на следующей неделе".

К слову, сейчас "Сегун" имеет рейтинг одобрения 99% процентов, а почти каждая серия получает средний балл 84 из 100 на основе 38 критиков, что указывает на "всеобщее признание".

Напомним, ранее стали известны подробности спецвыпуска сериала "Друзья".

Вас также могут заинтересовать новости: