13 главных сериалов марта: "Режим", "Джентльмены", "Проблема трех тел" и "Люди Икс '97"

УНИАН подготовил подборку самых интересных сериалов марта 2024 года.

Март 2024 года порадует киноманов целой кучей новых сериалов на любой вкус. Среди них –сатира на диктатуру "Режим" с Кейт Уинслет, спин-офф "Джентльменов" от Гая Ричи и научно-фантастический сериал "Проблема трех тел" от создателей "Игры престолов".

Также киноманов могут заинтересовать мистическая драма "Яблоки никогда не падают" с Аннетт Бенинг и Сэмом Ниллом, драма "Палм-Рояль" с Кристен Уиг и Лорой Дерн и триллер "Охота" о поиске убийцы Авраама Линкольна.

Ну а фанатов комиксов порадует перезапуск популярного мультсериала 90-х "Люди Икс" от Marvel.

Обо всех 13 самых интересных новых сериалах первого месяца весны читайте в обзоре УНИАН.

Фурии Парижа

Furies (Франция, Netflix, криминал/комедия/экшн, 1 сезон, премьера – 1 марта)

В центре сюжета – молодая девушка, которая, стремясь отомстить за смерть отца, оказывается в паутине парижского криминального мира и привлекает внимание Фурии – женщины, которая поддерживает в нем мир.

Одни из главных ролей в сериале исполнили звезды французского кино Матье Кассовитц ("Амели", "Багровые реки") и Марина Фоис ("Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра", "Миллион лет до нашей эры").

Первый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.

Полностью вымышленные приключения Дика Терпина

Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin (Великобритания, Apple TV, комедия, 1 сезон, премьера – 1 марта)

Сериал представляет из себя вымышленный взгляд на жизнь дорожного грабителя Дика Терпина, жившего в Англии в середине 18 века. Вероятно, сериал ориентирован на зрителей, которым понравилось шоу "Наш флаг означает смерть".

Главную роль в сериале исполнил британский комик Ноэль Филдинг, наиболее известный по комедийным сериалам "Майти Буш" и The IT Crowd. Также в шоу задействованы Хью Бонневилль (сериал "Аббатство Даутон"), Элли Уайт ("Вонка", "Черное зеркало"), Майкл Филдинг ("Майти Буш"), Темзин Грег ("Книжная лавка Блэка") и другие.

Первый сезон сериала будет состоять из шести эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно, а остальные будут показывать по одному каждую неделю.

Режим

The Regime (США, HBO, политическая сатира, 1 сезон, премьера – 3 марта)

События сериала будут проходить в течение года за стенами дворца в вымышленной стране Центральной Европы с авторитарным режимом. Именно в это время режим начнет приходить в упадок.

Кейт Уинслет ("Титаник", "Вечное сияние чистого разума", "Стив Джобс") досталась роль канцлера государства, считающего, что ее положению угрожают внутренние беспорядки. Также в сериале сыграли Маттиас Схунартс ("Ржавчина и кость", "Лофт", "Старая гвардия"), Андреа Райсборо ("Бердмэн", "Смерть Сталина") и Хью Грант ("Реальная любовь", "Дневник Бриджит Джонс", "Вонка"). Последнему досталась роль лидера оппозиции, чей арест вызовет масштабные протесты.

Шоураннером сериала выступил Уилл Трейси, который в свое время работал над сериалом "Наследники" и фильмом "Меню".

Мини-сериал будет насчитывать шесть эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Суперсекс

Supersex (Италия, Netflix, биография/драма, 1 сезон, премьера – 6 марта)

Этот смелый сериал основан на жизни известного итальянского актера фильмов для взрослых Рокко Сиффреди, который за свою карьеру получил около 40 высших наград в индустрии. Сериал расскажет о семье Сиффреди, его происхождении, отношениях и контексте, который побудил его начать свой путь в "кино" и "признать, что демон в его теле совместим с любовью".

Главную роль исполнил итальянский актер Алессандро Борги ("Фортуната", "Зачарованный Неаполь"), заявивший, что за три месяца работы над сериалом он снялся примерно в 50 эротических сценах.

Мини-сериал будет состоять из семи эпизодов, все они выйдут одновременно.

Джентльмены

The Gentlemen (Великобритания, США, Netflix, криминал/комедия/экшн, 1 сезон, премьера – 7 марта)

Этот криминальный сериал основан на одноименном фильме Гая Ричи 2019 года. В центре сюжета спин-оффа окажется молодой человек по имени Эдди Холстед, который узнает, что полученное им большое наследство связано с наркоимперией Микки Пирсона (главного героя оригинального фильма).

Режиссером и сценаристом сериала "Джентльмены" стал сам Гай Ричи, также известный по таким кинохитам, как "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Шерлок Холмс", "Агенты А.Н.К.Л.", "Меч Короля Артура", "Гнев человеческий" и многим другим.

Главную роль в сериале исполнил английский актер Тео Джеймс, известный по франшизе "Другой мир", трилогии "Дивергент", а также сериалам "Аббатство Даунтон", "Белый лотос" и "Жена путешественника во времени".

Также в шоу задействованы Кая Скоделарио (сериал "Молокососы", франшиза "Бегущий по лабиринту", фильмы "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", "Красивый, плохой, злой", "Обитель зла: Раккун-Сити"), Джанкарло Эспозито (сериалы "Во все тяжкие", "Мандалорец", "Калейдоскоп"), Винни Джонс ("Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Евротур"), Рэй Уинстон ("Отступники", "Холодная гора", "Черная Вдова"), Джоэли Ричардсон ("Девушка с татуировкой дракона", "Красные огни", "Любовник леди Чаттерлей") и другие.

Первый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.

Сигнал

The Signal (Германия, Netflix, триллер/научная фантастика, 1 сезон, премьера – 7 марта)

По сюжету сериала, исчезновение астронавтки заставляет ее родных отчаянно искать ответы. Но чем больше они узнают, тем значительнее оказывается правда, раскрытие которой повлияет на весь мир.

Главные роли в сериале исполнили Флориан Давид Фиц ("100 вещей") и Пэри Баумайстер ("Кроваво-красное небо").

Мини-сериал будет состоять из четырех эпизодов, все они будут выпущены одновременно.

Искатели приключений

Bandidos (Мексика, Netflix, приключения/криминал, 1 сезон, премьера – 13 марта)

В центре сюжета сериала – банда преступников, которые объединяются для того, чтобы отыскать сокровища майя.

Первый сезон сериала будет состоять из семи эпизодов, все они выйдут одновременно.

Яблоки никогда не падают

Apples Never Fall (США, Великобритания, Австралия, Peacock, драма/мистика, 1 сезон, премьера – 14 марта)

В центре сюжета сериала – семья Делейни, которая кажется вполне благополучной. Бывшие тренеры по теннису Джой и Стэн – родители четверых взрослых детей. После нескольких десятилетий брака они, наконец, продали свою знаменитую теннисную академию и готовы наслаждаться пенсией. Но после исчезновения Джой ее дети вынуждены по-новому взглянуть на брак своих родителей и историю своей семьи. Сериал снят по мотивам одноименного романа Лиян Мориарти.

Главные роли исполнили Аннетт Бенинг ("Красота по-американски", "Смерть на Ниле"), Сэм Нилл ("Парк Юрского периода", "Воспоминания человека-невидимки") и Элисон Бри (сериалы "Сообщество", "Безумцы", "Блеск").

Первый сезон сериала будет состоять из семи эпизодов, все они выйдут одновременно.

Охота

Manhunt (США, Apple TV+, драма/триллер, 1 сезон, премьера – 15 марта)

События мини-сериала будут происходить в 1865 году после убийства 16-го президента Соединенных Штатов Авраама Линкольна, а в центре сюжета – его военный секретарь и друг Эдвин Стэнтон, который начинает охоту на убийцу президента Джона Уилкса Бута, что сводит его с ума.

Главные роли в сериале исполнили Тобайас Мензис (сериалы "Рим", "Игра престолов", "Чужестранка", "Корона") и Энтони Бойл (сериал "Властелины воздуха", фильмы "Толкин", "Тетрис").

Мини-сериал будет состоять из семи эпизодов, которые будут выходить один раз в неделю.

Палм-Рояль

Palm Royale (США, Apple TV+, драма, 1 сезон, премьера – 20 марта)

В центре сюжета сериала – женщина по имени Максин Симмонс, которая стремится закрепиться в высшем обществе Палм-Бич. В процессе героиня узнает, на что она готова и не готова пойти ради этого. Сериал основан на романе "Мистер и миссис Американский пирог" Джульет Макдэниел.

Главную роль в сериале исполнила Кристен Уиг ("Подружки невесты", "Охотники за привидениями", "Чудо-Женщина 1984"). Также в шоу задействованы Лора Дерн ("Синий бархат", "Дикие сердцем", "Парк Юрского периода"), Эллисон Дженни ("Красота по-американски", "Часы"), Лесли Бибб ("Железный человек", "Нянька"), Джош Лукас ("Дж. Эдгар", "Аутсайдеры"), Кайя Гербер ("Американская история ужасов: Двойная сессия") и поп-звезда Рики Мартин.

Одним из режиссеров сериала выступил Тейт Тейлор (фильмы "Прислуга", "Девушка в поезде", "Ма").

Первый сезон сериала будет состоять из десяти эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно, а остальные будут показывать по одному каждую неделю.

Люди Икс '97

X-Men ’97 (США, Disney+, анимация/супергеройское, 1 сезон, премьера – 20 марта)

Этот супергеройский мультсериал основан на одноименных персонажах Marvel Comics и является продолжением мультсериала 1992 года. Сюжет продолжится с того момента, как завершилась история оригинального шоу в 1997 году.

Чтобы передать дух оригинального мультсериала, большая часть команды, ответственной за разработку проекта, включала либо людей, стоящих за созданием шоу 1992 года, либо его преданных фанатов. Перед создателями стояла задача адаптировать новый мультсериал для современной аудитории, исследовать, как изменились персонажи на протяжении долгих лет и отдать дань уважения оригиналу. К озвучке также вернулись некоторые актеры из мультсериала 90-х.

Первый сезон мультсериала будет состоять из 10 эпизодов, которые будут выходить по одному каждую неделю. Также известно, что второй сезон шоу уже находится в разработке.

Проблема трех тел

3 Body Problem (США, Netflix, научная фантастика, 1 сезон, премьера – 21 марта)

Согласно официальному описанию сериала, роковое решение молодой женщины в Китае 1960-х годов эхом отражается во времени и пространстве, достигнув в результате группы выдающихся ученых в наши дни. Когда законы природы расходятся у них на глазах, пять бывших коллег объединяют усилия перед лицом самой большой угрозы в истории человечества.

Главные роли в сериале исполнили Бенедикт Вонг ("Доктор Стрэндж", "Марсианин", "Прометей"), Эйса Гонсалес ("Форсаж: Хоббс и Шоу", "Аферистка", "Годзилла против Конга"), Джован Адепо ("Оверлорд", "Вавилон", "Мизантроп"), Джон Брэдли ("Игра престолов", "Падение Луны", "Выйду за тебя"), Лиам Каннингем ("Игра престолов", "Ирландец"), Джонатан Прайс ("Завтра не умрет никогда", франшиза "Пираты Карибского моря", сериалы "Игра престолов", "Корона"), Розалинд Чао ("Мулан"), Алекс Шарп ("Суд над Чикагской семеркой", "Мошенницы"), Бен Шнетцер ("Warcraft: Начало", "Гордость") и другие.

Создали сериал неоднократно отмеченные премией Emmy Дэвид Бениофф и Ди Би Вайсс, которые ранее подарили миру шоу "Игра престолов", и номинант на Emmy Александр Ву ("Настоящая кровь").

Первый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.

Нам повезло

We Were The Lucky Ones (США, Hulu, драма/историческое, 1 сезон, премьера – 28 марта)

В центре сюжета этого мини-сериала – еврейская семья, полная решимости выжить и воссоединиться после разъединения во время Второй мировой войны. Сериал снят по мотивам одноименной книги Джорджии Хантер, в основу которой легла реальная история семьи польских евреев.

Главные роли в сериале исполнили Джои Кинг ("Будка поцелуев", "Скоростной поезд") и Логан Лерман ("Перси Джексон и похититель молний", "Ярость").

Мини-сериал будет состоять из восьми эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно, а остальные будут показывать по одному каждую неделю.

***

Также рекомендуем вам ознакомиться с подборкой самых интересных сериалов февраля 2024 года и последними новинками кинопроката.

Марина Григоренко