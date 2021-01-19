Этот выпуск не будет продолжением сериала, а актеры предстанут в нем в роли самих себя.

Съемки специального эпизода сериала "Друзья" начнутся весной 2021 года.Читайте такжеНа Netflix вышел первый фильм с украинской озвучкой и субтитрами

Об этом рассказала актриса Лиза Кудроу, исполнившая роль Фиби, пишет Deadline.

"Мы будем снимать этой весной, а именно ранней весной... Мы с вероятностью в 100% будем скоро стартовать", - рассказала звезда.

Картину будут снимать в том же месте и в привычных для любителей ситкома декорациях.

Кудроу отметила, что спецвыпуск не станет перезагрузкой проекта.

"Это не возвращение в полном смысле слова... Мы просто соберемся вместе, что происходит не так часто в реальной жизни... Думаю, будет невероятно", – добавила Кудроу.

Новый сезон сериала "Друзья": что известно

Известно, что на экраны вернется весь звездный состав - Дженнифер Энистон (Рэйчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи), Мэтью Перри (Чендлер) и Дэвид Швиммер (Росс). За съемки каждый из них получит по 2,5 миллиона долларов.

О том, что HBO задумал снять продолжение сериала "Друзья", сообщалось в ноябре 2019-го.

"Друзья" - американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей. Проект признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и удостоен шести премий "Эмми" и премии "Золотой глобус". Премьера первой серии состоялась 22 сентября 1994 года.

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Автор: Ольга Робейко