Уходящий год принес киноманам немало достойных новых сериалов, но УНИАН отобрал десять лучших из них.

УНИАН уже представил свои топы лучших украинских фильмов 2024 года и лучших зарубежных фильмов 2024 года. Теперь же пришло время вспомнить лучшие сериалы 2024 года, которые никак нельзя пропускать.

Отметим, что подборка состоит именно из новых сериалов, первые сезоны которых стартовали в этом году, или же мини-сериалов 2024 года, ограничившихся одним сезоном. Места распределены в порядке выхода сериала на экраны.

1. Повелители воздуха

Masters of Air (США, Apple TV+, военная драма/экшн, 1 сезон, премьера – 26 января 2024 года)

Этот девятисерийный мини-сериал, основанный на документальном романе американского историка Дональда Л. Миллера, рассказывает о воздушных боях Второй мировой глазами британских и американских военных.

Кроме захватывающего сюжета, шоу порадовало зрителей актерским составом голливудского уровня. Главные роли в нем исполнили Остин Батлер ("Элвис", "Дюна 2", "Байкеры"), Барри Кеоган ("Убийство священного оленя", "Банши Инишерина", "Солтберн"), Каллум Тернер ("Кредо убийцы", "Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда"), Шути Гатва ("Барби", сериалы "Половое воспитание", "Доктор Кто"), Фредди Картер (сериалы "Пенниворт", "Тень и кость"), Луис Хофманн (сериалы "Тьма", "Весь этот незримый свет") и другие.

Продюсерами сериала выступили Стивен Спилберг и Том Хэнкс. Несколько эпизодов сериала снял Кэри Фукунага, который до этого работал над первым сезоном "Настоящего детектива", сериалом "Маньяк" и последним фильмом бондианы "Не время умирать".

Сейчас оценка сериала на IMDb составляет 7,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 85% одобрения от критиков и 72% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 72 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,5 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Мини-сериал "Повелители воздуха" на данный момент завершен.

2. Сегун

Shōgun (США, Великобритания, FX/Hulu, приключения/экшн/история, 1 сезон, премьера – 27 февраля 2024 года)

Первый сезон этого зрелищного исторического сериала стал настоящей сенсацией весны 2024 года. Он является экранизацией одноименного романа американского писателя Джеймса Клавелла 1975 года, но большинство персонажей имеют реальных исторических прототипов. События сериала разворачиваются в 1600 году в разгар междоусобных войн в Японии. Английский корабль странным образом прибивает к берегам закрытой для европейцев Японии. Один из моряков Джон Блэкторн постепенно проникается местной культурой и из узника превращается в советника местного феодала Йоси Торанаги, который надеется использовать секреты британцев против своих врагов.

Главные роли в сериале исполнили Космо Джарвис ("Леди Макбет", "Аннигиляция", "Военное дело", сериал "Острые козырьки"), Санада Хироюки ("Последний самурай", "Пекло", "Скоростной поезд", "Джон Уик 4") и Анна Савай ("Форсаж 9", сериалы "Патинко", "Монарх: Наследие монстров").

Сейчас оценка сериала на IMDb составляет 8,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 99% одобрения от критиков и 90% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 85 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 8,6 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "всеобщее признание".

На фоне успеха первого сезона, сюжет которого хоть и был завершен, создатели шоу заявляли о планах снять еще два сезона, но пока никакой конкретики по этому поводу нет.

3. Люди Икс '97

X-Men '97 (США, Disney+, анимация/супергеройское, 1 сезон, премьера – 20 марта 2024 года)

Хотя формально это продолжение хитового мультсериала 90-х, фактически он стал совершенно новым проектом, который триумфально вернул любимых супергероев на экраны. Сюжет сериала, основанного на одноименных персонажах Marvel Comics, продолжился с момента, где завершилась история оригинального шоу в 1997 году.

Чтобы передать дух оригинального мультсериала, большая часть команды, ответственной за разработку проекта, включала либо людей, стоящих за созданием шоу 1992 года, либо его преданных фанатов. Перед создателями стояла задача адаптировать новый мультсериал для современной аудитории, исследовать, как изменились персонажи на протяжении долгих лет и отдать дань уважения оригиналу – и им это удалось. Между тем, к озвучке также вернулись некоторые актеры из анимационного шоу 90-х.

Сейчас оценка сериала на IMDb составляет 8,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 99% одобрения от критиков и 91% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 82 из 100 баллов (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 7,8 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

Создатели сериала уже ведут работу над вторым сезоном, также в планах снять и третий сезон.

4. Рипли

Ripley (США, Netflix, криминал/триллер/драма, 1 сезон, премьера –4 апреля)

Казалось бы, зачем переснимать еще раз романы американской писательницы Патриции Хайсмит о коварном аферисте Томе Рипли, когда это уже успешно сделал в 1999 году Энтони Мингелла с Мэттом Дэймоном в главной роли? Но атмосферная черно-белая сериальная новинка от Netflix, снятая в итальянской приморской глубинке, сумела впечатлить как критиков, так и зрителей. События сериала происходили в 50-60-х годах 20-го века. Том Рипли – умный молодой человек из низов, который стремится пробиться в жизни. Ради достижения своей цели он не гнушается участием в различных мелких аферах. Однажды героя нанимает состоятельный мужчина из Нью-Йорка, чтобы Том убедил его сына вернуться из Европы в США и заняться семейным бизнесом. Впрочем, у Тома быстро возникает хладнокровный план, как обернуть задание в свою пользу.

Образ харизматичного злодея Тома Рипли на этот раз блестяще воплотил ирландский актер Эндрю Скотт (сериалы "Шерлок", "Дрянь", "Пустая корона", "Темные начала", "Черное зеркало"). Также в шоу сыграли Джонни Флинн ("Эмма", "Дэвид Боуи: История человека со звезд"), Дакота Фэннинг ("Восемь подруг Оушена", "Однажды.... в Голливуде", сериал "Алиенист") и Элиот Самнер ("Джентльмены", "Не время умирать").

Режиссером и сценаристам сериала выступил лауреат "Оскара" Стивен Заиллян, в первую очередь известный как автор сценариев к фильмам "Список Шиндлера", "Банды Нью-Йорка", "Ирландец", "Человек, который изменил все", "Ганнибал" и многим другим. Также именно он является со-автором первого фильма из серии "Миссия невыполнима" с Томом Крузом.

Сейчас оценка сериала на IMDb составляет 8,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 86% одобрения от критиков и 83% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 76 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,5 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Поскольку "Рипли" имел формат мини-сериала, он считается завершенным. Впрочем, создатели сериала не исключали его возвращения, тем более, что литературная основа для этого есть. Но пока никакой официальной информации по этому поводу нет.

5. Шугар

Sugar (США, Apple TV+, криминал/детектив/драма/научная фантастика, 1 сезон, премьера – 5 апреля 2024 года)

Этот сериал представляю собой сумасшедший микс жанров с невероятно харизматичным центральным персонажем. Начинается сериал как нуарный детектив – лос-анджелесский частный детектив-киноман Джон Шугар расследует загадочное исчезновение Оливии Сигел, любимой внучки легендарного голливудского продюсера Джонатана Сигела. По мере того, как он распутывает это дело, судьба самого Шугара принимает совершенно неожиданный поворот.

Главную роль в сериале сыграл Колин Фаррелл ("Залечь на дно в Брюгге", "Лобстер", "Банши Инишерина", "Бэтмен"), которому ну очень идет костюм и немного загадки. Также в шоу задействованы Кирби Гауэлл-Баптист (сериал "Песочный человек"), Эми Райан (сериал "Прослушка"), Деннис Буцикарис (сериалы "Лучше звоните Солу", "Миллиарды"), Нейт Кордри (сериалы "Охотник за разумом", "Перри Мейсон"), Джеймс Кромвелл (сериалы "Берлинская резидентура", "Американская история ужаса: Психбольница") и другие.

Сейчас оценка сериала на IMDb составляет 7,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 81% одобрения от критиков и 79% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 67 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,7 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Впоследствии стало известно, что у сериала будет второй сезон, однако учитывая с того, как создатели играли с жанрами в предыдущем сезоне, даже трудно представить, о чем пойдет речь в следующем.

6. Фолаут

Fallout (США, Prime Video, приключения/экшн/постапокалиптическое, 1 сезон, премьера –11 апреля 2024 года)

Этот сериал смело можно назвать лучшей сериальной адаптацией видеоигры этого года. События взрывного шоу, снятого по мотивам одноименной культовой серии видеоигр от Interplay Entertainment, происходят в будущем после ядерного конфликта 2077 года. В этой альтернативной истории достижения в области ядерных технологий после Второй мировой войны привели к возникновению ретрофутуристического общества и последующей войне за ресурсы. Те, кто выжил, спрятались в специальных бункерах, построенных для сохранения человечества в случае ядерного уничтожения. Два века спустя молодая женщина, потомок первых обитателей одного из таких убежищ, выходит на поверхность и отправляется в опасное путешествие во враждебную и дикую Пустошь на месте опустошенного Лос-Анджелеса. На пути она находит довольно неожиданных спутников.

Главные роли в сериале исполнили Элла Пернелл ("Пипец 2", "Колдунья", "Армия мертвецов"), Уолтон Хоггинс ("Джанго освобожденный", "Омерзительная восьмерка", "Человек-муравей и Оса") и Эрон Мотен ("Моцарт в джунглях", "Освобождение"). Также одна из важных ролей досталась Кайлу Маклахлену (сериалы "Твин Пикс", "Дюна Дэвида Линча", "Секс и город").

Создателями сериала стали супруги Лиза Джой и Джонатан Нолан (младший брат режиссера Кристофера Нолана), которые до этого также придумали научно-фантастический сериал "Мир Дикого Запада".

Сейчас оценка сериала на IMDb составляет 8,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 94% одобрения от критиков и 90% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 73 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,5 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Съемки второго сезона шоу уже начались.

7. Презумпция невиновности

Presumed Innocent (США, Apple TV+, триллер/криминал/драма, 1 сезон, премьера– 12 июня 2024 года)

Сериал, основанный на одноименном романе американского писателя Скотта Туроу 1987 года и одновременно ремейк фильма 1991 года с Харрисоном Фордом в главной роли, рассказывает о прокуроре Расти Сабиче, который становится главным подозреваемым в деле об убийстве его коллеги и любовницы Кэролин Полемус.

Главные роли в сериальной адаптации исполнили Джейк Джилленхол ("Донни Дарко", "Горбатая гора", "Пленницы", "Человек-паук: Вдали от дома"), а также Рут Негга ("Завтрак на Плутоне", "Warcraft: Начало", сериал "Проповедник") и Ренате Реинсве ("Худший человек на свете", "Другой человек").

Шоуранером сериала выступил известный американский телевизионный сценарист Дэвид Келли, на счету которого такие хитовые шоу, как "Большая маленькая ложь", "Анатомия скандала", "Любовь и смерть" и "Настоящий мужчина".

Сейчас оценка сериала на IMDb составляет 7,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 78% одобрения от критиков и 79% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 64 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,8 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Уже известно, что у сериала будет второй сезон, основанный на романе "Вскрытие убийства" Джо Мюррея, рассказывающий об адвокате Лейле Рейнольдс, которой только что передали ее первое дело об убийстве, но ситуация осложняется тем, что ее муж является прокурором в том же деле. По слухам, сериал будет строиться в формате антологии – каждый сезон будет независимым друг от друга, впрочем, не исключается, что некоторые актеры из первого сезона вернутся, но сыграют уже новых персонажей.

8. Каос

KAOS (США, Netflix, фэнтези/черная комедия, 1 сезон, премьера – 29 августа 2024 года)

Сериал представляет собой оригинальный свободный взгляд на греческую мифологию – могущественные боги здесь перенесены на Землю наших времен. Когда напыщенный Зевс впадает в паранойю из-за того, что он начинает видеть признаки конца своего господства, предсказанного пророчеством – все вокруг охватывает хаос.

Главную роль в сериале исполняет Джефф Голдблюм ("Муха", "Парк Юрского периода", "День независимости", "Тор 3: Рагнарек", "Город астероидов").

Сейчас оценка сериала на IMDb составляет 7,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 76% одобрения от критиков и 83% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 70 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,4 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Несмотря на то, что сериал был высоко оценен критиками и имел высокие рейтинги по просмотрам, Netflix решил отменить его после первого сезона, хотя его финал имел прямые намеки на вероятное продолжение.

9. Пингвин

The Penguin (США, Max, криминал/супергеройское, 1 сезон, премьера –​​​​​​​19 сентября 2024 года)

Долгожданный сериал-спинофф "Бэтмена" Мэтта Ривза 2022 года рассказывает о приходе Освальда "Оза" Кобблпота (Пингвина) к власти в преступном мире Готэм-Сити после устранения Кармайна Фальконе в финале фильма.

К главной роли в сериале вернулся изменившийся до неузнаваемости ирландский актер Колин Фаррелл ("Залечь на дно в Брюгге", "Лобстер", "Банши Инишерина").

Кроме того, в шоу сыграли Кристин Милиоти ("Зависнуть в Палм-Спрингз", сериал "Как я встретил вашу маму"), Майкл Зеген (сериалы "Подпольная империя", "Удивительная миссис Мэйзел") и Кленси Браун ("Горец", "Побег из Шоушенко").

На данный момент оценка сериала на IMDb составляет 8,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 95% одобрения от критиков и 92% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 72 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 8,1 из 10 баллов (соответствует характеристике "всеобщее признание").

Будет ли у "Пингвина" второй сезон, пока остается загадкой. Изначально он планировался как мини-сериал между двумя "Бэтменами" Мэтта Ривза, однако, возможно, успех шоу убедит продюсеров продлить его.

10. День Шакала

The Day of the Jackal (Великобритания, Италия, Peacock, драма/триллер, 1 сезон, премьера –7 ноября 2024 года)

Остросюжетный сериал, снятый на основе одноименного романа английского писателя Фредерика Форсайта 1971 года, но перенесенный в современные политические реалии (и на самом деле имеющий мало общего с первоисточником), рассказывает о британском безжалостном наемном убийце по прозвищу "Шакал" и офицере разведки, которая пытается его поймать.

Главные роли в шоу исполнили Эдди Редмэйн ("Девушка из Дании", франшиза "Фантастические твари"), Лашана Линч ("Капитан Марвел", "007: Не время умирать", "Королева-воин"), Урсула Корберо (сериалы "Бумажный дом", "Тело в огне"), Чарльз Дэнс (сериал "Игра престолов") и другие.

Сейчас оценка сериала на IMDb составляет 8,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 86% одобрения от критиков и 81% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 72 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,1 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

Уже известно, что у сериала будет второй сезон, в котором вернутся несколько ключевых персонажей.

