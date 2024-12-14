УНИАН подготовил собственную подборку главных мировых кинолент уходящего года – пропустить их не может ни один киноман.

Под конец года принято подводить итоги – и самое время определить лучшие фильмы 2024 года, которые обязательно стоит посмотреть. УНИАН не стал отставать от тренда и собрал свой топ-10 кинолент иностранного производства, выпущеных в уходящем году, мимо которых никак нельзя пройти.

1. Эмилия Перес

Emilia Pérez (Франция, Бельгия, комедия/триллер/криминал/мюзикл)

Мировая премьера ленты состоялась в Каннах, где она взяла сразу три награды, а после этого триумфовала на европейском "Оскаре" и получила больше всего номинации на "Золотой глобус 2025". Также фильм имеет все шансы побороться за "Оскар 2025" в категории "Лучший международный фильм" – как представитель Франции (и что-то нам подсказывает, что это будет для него не единственная номинация на "золотого человечка").

Картина получила признание критиков и зрителей, которые шутливо окрестили ее "Джокером 2", который смог". "Эмилия Перес" – это взрывная смесь страсти, драмы и жестокости, а также история о принятии себя и искуплении. Криминальная история здесь весьма органично переплетается с песнями и танцами, дополняющими сюжет и лучше раскрывающими персонажей – это действительно свежий взгляд на жанр мюзикл.

В центре сюжета – мексиканская адвокат Рита, которая работает на фирму, помогающую негодяям избежать наказания. Женщину разрывает моральная дилемма, и вот наконец она получает шанс изменить жизнь благодаря необычному предложению "на миллиарды". Все что ей нужно – помочь лидеру самого известного наркокартеля Мексики уйти из криминального мира, воплотив его заветную мечту стать женщиной и начать все с начала. Впрочем, отпустит ли их обоих прошлое?

Главные роли в фильме исполнили Зои Салдана (франшизы "Аватар", "Стражи галактики"), поп-икона Селена Гомес (сериал "Убийства в одном здании"), мексиканская звезда Адриана Пас ("007: Спектр") и испанская трансгендерная актриса Карла София Гаскон ("Благородная семья") – все они единым ансамблем получили приз Каннского кинофестиваля 2024 года за лучшую женскую роль.

Снял фильм знаменитый французский режиссер Жак Одияр ("И мое сердце замерло", "Пророк", "Ржавчина и кость").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 76% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 75% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 71 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 8,1 из 10 баллов ("всеобщее признание").

2. Носферату

Nosferatu (США, Чехия, ужасы/фэнтези)

Один из самых ожидаемых релизов конца года уже успел наделать шума в западной прессе – критики не скупятся на комплименты, называя его "захватывающим, отталкивающим, красивым и соблазнительным". Украинские же киноманы, в отличие от западных, смогут увидеть фильм только в следующем году – в наш прокат он попадет лишь 2 января, на неделю позже мирового релиза.

Фильм является ремейком классического немого фильма ужасов "Носферату. Симфония ужаса" 1922 года немецкого режиссера Фридриха Вильгельма Мурнау. Как и оригинальный фильм (и его римейк "Носферату: Призрак ночи" 1979 года Вернера Герцога), он основан на сюжете романа Брэма Стокера "Дракула" (1897), однако имена персонажей и некоторые сюжетные повороты изменены, поскольку тогда семья писателя не давала согласие на экранизацию.

В центре этой мрачной готической истории – молодая женщина Эллен Хаттер, которая становится одержимой после того, как в нее влюбляется кровожадный вампир граф Орлок. Теперь он терроризирует не только ее, но и всех вокруг.

В новой экранизации роль Эллен досталась Лили-Роуз Депп ("Король", "Поколение Вояджер", сериал "Идол"), а ее возлюбленного Томаса сыграл Николас Холт ("Безумный Макс: Дорога ярости", "Меню", франшиза "Люди Икс"). Тем временем, образ графа Орлока воплотил Билл Скарсгард (франшиза "Оно", "Дьявол всегда здесь", "Джон Уик 4").

Также в фильме сыграли Уиллем Дефо ("Маяк", "Антихрист", "Варяг", "Бедные-несчастные"), Аарон Тейлор-Джонсон ("Мстители: Эра Альтрона", "Скоростной поезд", "28 лет спустя"), Эмма Коррин ("Дэдпул и Росомаха", "Любовник леди Чаттерлей", сериал "Корона") и другие.

Режиссером фильма выступил признанный мастер хоррора Роберт Эггерс, который до этого снял фильмы "Ведьма", "Маяк" и "Варяг" – все они выходили далеко за пределы жанра и были положительно оценены как критиками, так и киноманами.

Сейчас на Rotten Tomatoes он имеет впечатляющие 95% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть", тогда как на Metacritic киноэксперты оценили его в 82 из 100 баллов с пометкой "Обязательно к просмотру", что соответствует характеристике "всеобщее признание".

3. Восстание штатов

Civil War (США, Великобритания, драма/экшн)

Эта лента, название которой дословно переводится как "Гражданская война", идеально отражает происходящее в современном мире, скатывающемся в пропасть. События фильма происходят в недалеком будущем в США. Когда президент страны остается на третий срок, несмотря на протесты граждан, между американскими штатами, разделенными на два противоположных лагеря, обостряется противостояние. Команда военных корреспондентов путешествует по стране, фиксируя быструю эскалацию внутреннего раскола и его последствия для всего государства.

Кирстен Данст ("Меланхолия", "Интервью с вампиром", "Власть пса", франшиза "Человек-паук") и Вагнер Моура (сериал "Нарко") сыграли команду опытных репортеров, которые отправились в путешествие в сопровождении своего бывшего наставника-ветерана журналистики в исполнении Стивена Хендерсона ("Дюна", "Все страхи Бо") и юной девушки-фотографа, мечтающей стать "как героиня Данст" – ее образ воплотила восходящая звезда Кейли Спени ("Присцилла", "Чужой: Ромул").

Также в фильме сыграли Ник Офферман (сериалы "Парки и зоны отдыха", "Последние из нас"), Джесси Племенс (фильм "Власть пса", сериалы "Во все тяжкие", "Любовь и смерть"), Соноя Мидзуно ("Ex Machina", "Безумно богатые азиаты"), Карл Глусман ("Неоновый демон", "Любовь", "Ночные создания") и другие.

Режиссером и сценаристом фильма выступил Алекс Гарленд, который ранее снял фильмы "Ex Machina", "Аннигиляция" и "Мужской род", а также написал сценарий к фильму "28 дней спустя" и роман "Пляж".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 81% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 69% от зрителей. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 75 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,3 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

4. Наемный убийца

Hit Man (США, черная комедия/экшн)

Лента, основанная на реальных событиях, возвращает веру в комедию. В центре сюжета – преподаватель психологии Гэри Джонсон, который также работает под прикрытием для полиции Нового Орлеана. Когда его коллегу Джаспера отстраняют, Гэри неохотно примеряет на себя роль подставного "наемного убийцы", чтобы разоблачить заказчиков. Во время одного из заданий он встречает красавицу Мэдисон, которая хочет убить своего жестокого мужа Рэя. Но вместо того, чтобы принять деньги, Гэри предлагает ей начать новую жизнь. Впоследствии он начинает романтические отношения с Мэдисон, сохраняя тайну своей личности, но ситуация осложняется, когда Рэй узнает о связи жены с неизвестным мужчиной и, в свою очередь, "заказывает" у Гэри убийство Мэдисон.

Главную роль в фильме исполнил американский актер Глен Пауэлл, который является одним из самых громких имен Голливуда в течение последних года-двух ("Люблю тебя ненавидеть", "Смерчи", "Топ Ган: Маверик") – за роль Гэри он претендует на "Золотой глобус 2025".

Его партнершей на съемочной площадке стала еще одна яркая звезда современности – Адриа Архона ("Моргни дважды", "Морбиус", сериалы "Нарко", "Настоящий детектив", "Андор").

Снял фильм Ричард Линклейтер ("Перед восходом солнца", "Юность", "Где же ты, Бернадетт?").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 95% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 92% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 82 из 100 баллов с пометкой "Обязательное к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 6,4 из 10 баллов ("в целом положительные отзывы").

5. Субстанция

The Substance (США, Великобритания, Франции, ужасы/драма/сатира)

Один из самых противоречивых фильмов года, которым восхищаются критики и который вызывает отвращение у немалой части аудитории (ну а чего вы хотели от боди-хоррора?). В центре сюжета фильма – суперзвезда Элизабет Спаркл, ведущая популярное фитнес-шоу. Ее жизнь рушится, когда продюсер увольняет ее именно в тот день, когда ей исполнилось 50 лет, чтобы найти на ее место замену помладше. Тогда в жизни Элизабет появляется "Субстанция" – загадочный препарат для репликации клеток, призванный создать ее лучшую версию. Так рождается прекрасная Сью: моложе, красивее, совершеннее. С этого дня две версии Элизабет должны менять друг друга раз в семь дней, чтобы поддерживать действие препарата. Впрочем, вскоре каждая начинает перетягивать "одеяло времени" на себя, что приводит к трагическим последствиям.

Настоящей звездой фильма стала легендарная Деми Мур ("Призрак", "Непристойное предложение", "Стриптиз", "Солдат Джейн") – благодаря роли Элизабет, казалось бы, безупречная женщина, которая несмотря на это в свое время имела проблемы с принятием себя и злоупотребляла пластикой, наконец смогла вернуться на киноолимп после почти двух десятков лет забвения.

Ее молодую версию сыграла восходящая звезда Маргарет Куэлли ("Бедные-несчасные", "Виды милосердия", "Однажды... в Голливуде"). Также ключевую роль в картине сыграл Деннис Куэйд ("Враг мой", "Послезавтра", "G.I.Joe: Атака кобры"). Как и большинство мужских персонажей в этом откровенно феминистическом фильме, он был максимально отвратительным – собственно, именно за это часть зрителей также критиковала фильм.

Сняла фильм французский режиссер Кароли Фаржа, для которой это лишь второй полнометражный фильм в карьере после триллера "Месть" (2017), который получил награды на нескольких фестивалях независимого кино. За "Субстанцию" она получила приз за лучший сценарий в Каннах.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 90% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 75% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 78 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,4 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

6. Чужой: Ромул

Alien: Romulus (США, 2024, ужасы/фантастика)

Фанаты франшизы "Чужой" с осторожностью ждали ее седьмую по счету часть, ведь последние две попытки вернуть на экраны этого кровожадного космического монстра были, мягко говоря, не очень. Впрочем, после выхода "Ромула" они смогли выдохнуть с облегчением.

Хронологически события фильма разворачиваются между первой и второй частями франшизы – "Чужой" (1979) и "Чужие" (1986), однако он напрямую не связан ни с одним из предыдущих фильмов. "Ромул" является полностью самостоятельным фильмом, который, впрочем, имеет несколько мощных отсылок к предшественникам и в целом выдерживает общую концепцию. И имеет все шансы получить продолжение.

Главную роль в фильме исполнила уже упомянутая выше Кейли Спени ("Присцилла", "Восстание штатов"). Кроме того, в фильме задействованы Дэвид Джонсон (сериалы "Таинственная власть", "Индустрия") – его игру особенно хочется выделить, поскольку он фактически воплотил двух кардинально разных персонажей, а также Арчи Рено (сериал "Тень и кость", фильмы "Поколение Вояджер", "Морбиус"), Изабела Монер ("Мадам Паутина", "Супермен"), Спайк Фирн ("После солнца", "Бэтмен") и другие.

Снял фильм уругвайский режиссер Феде Альварес ("Зловещие мертвецы: Черная книга", "Не дыши", "Девушка, застрявшая в паутине"). Он же выступил сосценаристом фильма, тогда как создатель франшизы Ридли Скотт присоединился к картине как продюсер.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 80% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 85% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 64 из 100 баллов, а от широкой аудитории – 7 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

7. Преследователь

Strange Darling (США, триллер)

В последние годы казалось, что жанр триллера отжил себя – большинству новых фильмов о всевозможных маньяках и психопатах не хватало интересных персонажей, да и сюжеты по большей части повторялись. Но "Преследователю" удалось приятно удивить поклонников жанра.

В центре сюжета фильма, название которого дословно переводится как "Странная милашка" (и, если честно, это гораздо лучше описывает суть фильма) – парень (The Damon) и девушка (The Lady), которые случайно встретились в баре. Впрочем, желание добавить ярких красок в их будничную жизнь постепенно перерастает в совершенно нездоровую игру в "кошки-мышки", проигрыш в которой – смерть. Причем это касается не только главных героев, но и случайных свидетелей.

Главная фишка фильма (помимо великолепной съемки с очень сочными цветами) – нелинейное построение. "Преследователь" разделен на шесть разделов, смонтированных в произвольном порядке. И, как ни парадоксально, именно это держит интригу до конца, с каждой новой главой еще больше запутывая зрителя, чтобы в итоге ошеломить его неожиданной концовкой.

По сути, "Преследователь" – это фильм двух актеров: Виллы Фицджеральд (сериалы "Ричер", "Падение дома Ашеров") и Кайла Галлнера ("Улыбка", сериалы "Вероника Марс", "Тайны Смолвиля"). Оба они отлично справились со своими ролями.

Снял фильм американский режиссер Джей Ти Мольнер, больше всего известный по своему полнометражному дебюту "Преступники и ангелы" (2016).

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 95% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 85% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 80 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,8 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

8. Ученик. История Трампа

The Apprentice (США, Канада, Ирландия, Дания, комедия/сатира/драма/байопик)

Наверное, один из самых скандальных фильмов года. Его идея вынашивалась несколько лет, но крупные компании боялись за него браться. В итоге, его сняли на чистом энтузиазме за счет независимых спонсоров. Когда же фильм впервые показали в Каннах, у команды тогда еще кандидата в президенты Дональда Трампа сильно "пригорело", они безуспешно пытались запретить прокат фильма и угрожали его создателям судом (впрочем, как видим, фильм не помешал ему победить).

События фильма разворачиваются в 1970-1980-х годах. Молодой Дональд Трамп работает в семейной компании по недвижимости, а его основная работа – обходить квартири должников. Когда же фирма попадает под суд за дискриминацию определенных категорий населения, Дональд неожиданно привлекает помощь своего нового знакомого – скандального праворадикального юриста и настоящего патриота Америки Роя Кона. И выигрывает. Сам Кон проявляет интерес к амбициозному юноше и делает его своим протеже, обучая своим главным принципам выживания в капиталистическом мире, ключевой из которых – всегда побеждать. Постепенно ученик перерастает своего учителя.

Несмотря на критику сторонников Трампа, на самом деле фильм нельзя назвать антитрампистским. Он не высмеивает Трампа, хотя и описывает некоторые неприятные моменты из его биографии, которые, впрочем, ни для кого не являются новостью – о них уже давно упоминали в многочисленных биографиях, в том числе и авторства первой жены Трампа Иванны. В то же время фильм помогает немножко лучше понять жизненные принципы человека, от которого в том числе зависит судьба нашей страны.

Больше всего критики хвалили игру исполнителей двух главных ролей в фильме. Образ молодого Трампа воплотил американо-румынский актер Себастиан Стэн, которого широкая аудитория знает в первую очередь по роли Баки Барнса (Зимнего солдата) в киновселенной Marvel. Впрочем, для многих малоизвестен тот факт, что в последние годы актер активно пытается делать себе имя в независимом серьезном кино, и, стоит отметить, весьма успешно. В частности, он получил признание критиков и номинации на престижные награды за роли в фильмах "Свежатина" и "Другой человек" (последний принес ему награду Берлинале), а также сериал "Пэм и Томми". Также у него сразу две номинации на "Золотой глобус 2025" – за "Другого человека" и "Ученика".

Между тем, роль наставника Трампа блестяще исполнил звезда "Наследников" Джереми Стронг – он также получил за свою игру номинацию на "Золотой глобус". Образ первой жены Трампа Иванны воплотила болгарская актриса Мария Бакалова, прославившаяся благодаря роли в фильме "Борат 2", за что она в свое время получила номинацию на "Оскар".

Режиссером фильма выступил шведский режиссер иранского происхождения Али Аббаси, чей последний фильм "Убийца "Священный паук" был выбран номинантом от Дании на "Оскар 2024" в категории "Лучший международный фильм". Также в активе режиссера премия "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале 2018 года за фильм "На грани миров".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 83% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 84% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 64 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,2 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

9. Баня дьявола

Des Teufels Bad /The Devil's Bath (Австрия, Германия, триллер/ужасы/драма)

Этот мрачный фольк-хоррор по атмосфере чем-то напоминает "Ведьму" Роберта Эггерса, однако здесь имеем не мистическую составляющую, а вполне реальную историческую основу. В центре сюжета – девушка из бедной семьи Агнес, которая выходит замуж за простого, но надежного фермера и поселяется в его отдаленном доме посреди густого леса. Мир мужчины, чья семья зарабатывает на жизнь тяжелым трудом, для нее совершенно чужой, а еще больше ситуация обостряется невозможность завести ребенка. С каждым днем тяжелой рутины и напрасных надежд, она все больше закрывается в себе, пока не оказывается на темном пути.

Фильм основан на малоизвестном жутком историческом явлении, имевшем место в европейских странах в 17-19 веках. Поскольку для христиан самоубийство традиционно считалось грехом, обездоленные женщины нашли ужасный способ выхода из ситуации – совершить убийство, чтобы быть казненными.

Главную роль в фильме сыграла австрийская музыкант и художница Анна Плаж, наиболее известная по проекту Soap&Skin, она же исполнила несколько музыкальных композиций к нему.

Снял ленту режиссерский дуэт Северина Фиала и Вероники Франц, чьи предыдущие хорроры "Я вижу, я вижу" и "Сторожка" также были высоко оценены поклонниками жанра в Европе.

Критики назвали "Баню дьявола" одним из лучших фильмов нынешнего Берлинского международного кинофестиваля, а оператор фильма Мартин Гшлахт ("Ноль калорий", "Малыш Джо", "Влюбленная в пустыне") за эту работу получил "Серебряного медведя". Позже лента была номинирована на Австрийскую кинопремию в 11 категориях, а также выбрана претендентом на "Оскар 2025" в категории "Лучший международный фильм" от Австрии.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 91% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 62% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 73 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,8 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

10. Дюна: Часть вторая

Dune: Part Two (США, научная фантастика/драма/экшн)

Фильм заскочил на последнюю строчку нашего рейтинга благодаря аудиовизуальной составляющей. Продолжение "Дюны" 2021 года снято на основе второй половины первой книги одноименного цикла Фрэнка Герберта (1965). После финала первой части Пол Атрид вместе с матерью леди Джессикой приходит к коренному народу Аракису фременов, чтобы объединиться с ними в совместной борьбе против Дома Харконненов и императора. Одновременно в фильме уделено большое внимание отношениям Пола с фременкой Чани.

Во второй части к своим ролям вернулись Тимоти Шаламе (Пол Атрид) и Зендея (Чани), а также Ребекка Фергюсон (леди Джессика), Хавьер Бардем (Стилгар), Джош Бролин (Гурни Халлек), Стеллан Скарсгард (барон Владимир Харконнен) и Дэйв Батиста (Глоссу Раббан).

Среди новых персонажей – падишах-император Шаддам IV в исполнении Кристофера Уокена ("Чем заняться мертвецу в Денвере", "Бэтмен возвращается", "Семь психопатов") и его дочь принцесса Ирулан Коррино, которую сыграла Флоренс Пью ("Солнцестояние", "Черная вдова", "Оппенгеймер"). Но самым большим украшением фильма стал наследник барона Харконнена Фейд-Раут, которого сыграл Остин Батлер ("Элвис", "Байкеры", сериал "Повелители воздуха") – актер, имеющий довольно "слащавый" типаж", блестяще воплотил образ безжалостного убийцы.

Снял фильм, как и первую часть, франко-канадский режиссер Дени Вильнев, также известный работой над лентами "Пленницы", "Сикарио", "Прибытие" и "Бегущий по лезвию 2049". Уже известно, что сейчас он размышляет над новой частью, которая должна завершить трилогию "Дюна".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 8,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 92% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 95% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 79 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 8,4 из 10 баллов ("всеобщее признание").

Марина Григоренко