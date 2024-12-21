УНИАН подготовил собственную подборку из десяти главных украинских фильмов года, которые возвращают веру в отечественный кинематограф.

Ранее УНИАН уже представил свою подборку из десяти лучших зарубежных фильмов 2024 года. Однако было бы совершенно несправедливым обойти вниманием последние достижения отечественного кинематографа, которому, к счастью, все больше удается приятно поражать как украинского, так и иностранного зрителя.

Здесь также стоит сразу сделать уточнение, что в список попали в основном фильмы, которые выходили в украинский прокат или показывались на украинских кинофестивалях именно в 2024 году. Ведь так уж устроен украинский кинорынок, что большинство приличных фильмов, за которые нам действительно не стыдно, сначала проходят долгий путь по мировым и отечественным кинофестивалям, и только потом, порой через год, а то и два, попадают к массовому украинскому зрителю. Кроме того, выход некоторых фильмов в прокат существенно отодвинуло полномасштабное вторжение России.

1. Ля Палисиада

La Palisiada (Украина, детектив/драма)

Лента, которую в украинских кинематографических кругах окрестили "постсоветским нуаром", бесспорно, является одним из самых громких релизов, выходивших в прокат в 2024 году. Довольно нетипичную для украинского кино ленту – начиная от способа съемки до построения сюжета и общей атмосферы - живо обсуждали уважаемые кинокритики, придирчивые киногурманы и обычные зрители. Кто-то ею восхищался, кто-то не понимал, а кто-то критиковал – но равнодушным точно не остался никто.

Основные события фильма разворачиваются в 1996 году за пять месяцев до вступления в действие моратория на смертную казнь в Украине. Двое давних друзей – детектив милиции и судебный эксперт – должны успеть до этого времени раскрыть запутанное дело об убийстве своего коллеги. Одновременно они погружаются в давно забытые воспоминания о временах, когда оба были влюблены во вдову погибшего. Кроме личных драм главных героев, фильм показывает, как несовершенно была устроена система правосудия в постсоветской Украине, когда дело вешали на кого угодно, лишь бы только быстрее его закрыть – и порой невиновным людям это стоило жизни.

Главные роли в фильме исполнили Андрей Журба ("Тарас: Возвращение") и Новруз Пашаев Хикмет, а режиссером выступил Филипп Сотниченко, для которого это полнометражный дебют.

Мировая премьера фильма состоялась еще в январе 2023 года на 52-м Роттердамском международном кинофестивале, где он получил награду от Международной федерации кинопрессы FIPRESCI. Украинская премьера состоялась в октябре 2023 года на "Киевской неделе критики", в рамках которой он также победил в номинации "Лучший полнометражный игровой фильм" Национальной премии кинокритиков "Киноколо". Впоследствии он получил еще ряд престижных наград и в итоге был выбран кандидатом от Украины на "Оскар 2025" в категории "Лучший международный фильм".

2. Фарфоровая война

Porcelain War (США, Австралия, Украина, документальный/военный)

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года отечественная документалистика переживает свой расцвет, но, к сожалению, тематика у нее в основном трагическая. Украинские документалки уже стали завсегдатаями на всех престижных кинофестивалях и международных премиях – чего только стоит фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова, который принес Украине первый в ее истории "Оскар". Вот и в этом году сразу несколько украинских документальных фильмов попали в список потенциальных лауреатов на "Оскар 2025", и среди них – "Фарфоровая война", который уже в шортлисте в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм".

Лента рассказывает о трех художниках-керамистах из Харькова: Славе Леонтьеве, его жене Анне Стасенко и друге Андрее Стефанове. После начала полномасштабной войны они остаются в прифронтовом городе и продолжают создавать произведения искусства из фарфора, запечатлевают на крошечных фигурках свое идиллическое прошлое, неопределенное настоящее и многообещающее будущее.

Снял фильм дуэт режиссеров – украинец Слава Леонтьев (и одновременно один из героев фильма) и американец Брэндон Белломо ("Чупа").

Премьера "Фарфоровой войны" состоялась в январе 2024 года на престижном Международном фестивале независимого кино Сандэнс, где фильм получил гран-при. На сегодняшний день в активе этой документальной работы уже несколько десятков престижных международных и украинских наград и номинаций.

3. БожеВільні

Diagnosis: Dissent (Украина, триллер/драма/исторический)

Если отбросить досадный инцидент с актером Романом Якимчуком, который после начала полномасштабной войны сбежал в Россию, "БожеВільні" является прекрасным примером качественного украинского кино под массового зрителя. Основную часть ленты снимали еще до начала большой войны, а выбросить из нее персонажа Якимчука было уже невозможно – он хоть и был второстепенным, но играл слишком важную для сюжета роль. Также уже было невозможно переснять его сцены с участием другого актера – с тех пор часть интерьеров, в которых снимали фильм, уже была разрушена, да и многие из других актеров или команды фильма были уже не доступны, в том числе из-за того, что они стали на защиту Украины и сейчас не могут быть задействованы в кино. С другой стороны, не пустить этот фильм в прокат было бы тоже неправильно – он заслуживает того, чтобы люди его увидели.

В центре сюжета фильма – обычный молодой человек Андрей Довженко, живущий в Киеве 1970-х годов. У него хорошая жена и сын, он живет в хорошей квартире, хотя сам звезд с неба не хватает. Его то отчисляют из университета, то выгоняют с работы за так называемое антисоветское поведение. Нет, он не является диссидентом, не протестует против системы. Он просто одевается в джинсы и кожаную куртку, носит длинные волосы и слушает запрещенную в СССР западную рок-музыку. А еще у него плохие отношения с отцом жены, который является влиятельным советским психиатром. Очередная выходка приводит Андрея в СИЗО, откуда он попадает в психиатрическую больницу строгого режима для политзаключенных и диссидентов, которая еще хуже тюрьмы – жестокие санитары и врачи там с упорством маньяков пытаются сделать из них "нормальных советских людей". И, тем не менее, в этих ужасных условиях находятся те, кто не оставляет попыток бороться. Перед Довженко встает трудный выбор: сотрудничать с КГБ и вернуться к семье или же помочь раскрыть правду о замученных в психбольницах диссидентах. И наконец придать своему бунту смысл.

Хотя сюжет фильма является вымышленным, он имеет историческую подоплеку. В Советском Союзе действительно широко применялась так называемая карательная психиатрия, когда всех инакомыслящих медленно уничтожали в закрытых психиатрических учреждениях. Для воспроизведения исторической действительности авторы фильма обращались к архивным источникам и привлекали консультантов – одним из них стал врач-психиатр, бывший политзаключенный и диссидент Семен Глузман. Именно благодаря ему творческой команде ленты удалось воссоздать атмосферу психбольницы, в которой держали и пытали инакомыслящих.

Главную роль в фильме исполнил Константин Темляк (фильмы "Киборги. Герои не умирают", "Дом "Слово": Бесконечный роман", сериалы "Крепостная", "И будут люди"). Также в фильме сыграли Ирма Витовская ("Брама", "Мои мысли тихие"), Виктор Жданов ("Киборги. Герои не умирают", "Мирный-21", "Серые пчелы"), Виталий Салий ("Я работаю на кладбище"), Сергей Калантай (сериал "Слуга народа"), Остап Ступка ("Тараз Бульба", "Изи"), Наталья Бабенко ("Пульс"), Андрей Мостренко ("Снайпер. Белый ворон", "Мирный-21"), Анастасия Пустовит ("Между нами", сериал "Первые ласточки. Зависимые") и другие.

"БожеВільні" является полнометражным режиссерским дебютом Дениса Тарасова, который до этого в основном работал над сериалами. Самые известные из его работ – сериалы "Путь домой" и "Я – Надежда".

4. Мирные люди

Intercepted (Украина, Канада, Франция, документальный/военный)

Еще одна украинская документалка военных времен, которая получила признание международных и отечественных критиков, а также была одним из пяти фильмов из Украины, которые попали в лонглист "Оскара 2025".

Лента состоит из перехваченных разговоров россиян, наложенных на пейзажи украинских городов и поселков, пострадавших от агрессии РФ. С начала полномасштабного вторжения украинские спецслужбы опубликовали сотни перехваченных телефонных звонков российских военных. Едва ли не наибольший интерес вызывают разговоры оккупантов с их близкими из России. Голоса "мирных" россиян – матерей, жен и друзей – раскрывают миру глаза не только на ход так называемой "спецоперации", но и на ужасный внутренний мир общества, которое стоит за ее исполнением.

Для режиссера Оксаны Карпович фильм стал второй режиссерской работой. До этого она сняла фильм "Не волнуйся, двери откроются", а в начале полномасштабного вторжения России в Украину работала локальным продюсером для иностранных служб новостей.

"Мирные люди" уже успели показать в программах многих международных кинофестивалей по всему миру, где лента была отмечена рядом наград.

5. Редакция

The Editorial Office (Украина, Германия, сатирическая комедия/драма)

Лента, которая изображает довоенный украинский юг со всеми его светлыми и темными сторонами, а также дает возможность еще раз взглянуть на те прекрасные природные места, которые сейчас остаются оккупированными и уничтожаются российскими варварами – например, Олешковские пески на Херсонщине.

В центре сюжета фильма – молодой научный сотрудник музея природоведения Юра, который пытается спасти редких животных диких степей и лесов Херсонской области от уничтожения. Он ищет сурка степного, которого якобы видели селяне в этих краях, но вместо этого становится свидетелем поджога леса. Идеалист Юра несет фотографии преступников и свою статью в редакцию местной газеты, но ни природа, ни справедливость здесь никого не интересуют. Постепенно его наивное видение мира рушится в водовороте фейковых новостей, коррупционных схем и фальсифицированных выборов.

Главную роль в фильме исполнил журналист, а ныне военный Дмитрий Багненко, для которого это была дебютная работа в кино. Кроме этого, в ленте задействованы актриса Римма Зюбина ("Памфир", "DZIDZIO Контрабас"), кинорежиссер Жанна Озирна ("Медовый месяц"), журналист Сергей Иванов, драматург Максим Курочкин, актер Андрей Кирильчук ("Памфир", "Беренштейн"), режиссер Александр Шмаль и другие. Также это одна из последних ролей Василия Кухарского ("Максим Оса и золото Песиголовца", "Круты 1918", "Толока"), который в начале декабря 2023 года погиб в боях с российскими оккупантами.

Режиссером и соавтором сценария выступил Роман Бондарчук, широко известный по своим предыдущим картинам "Вулкан" и "Украинские шерифы". "Редакция" продолжает серию фильмов режиссера, посвященных исследованию его родного юга Украины.

Мировая премьера ленты "Редакция" состоялась в феврале 2024 года на 74-м Берлинском международном кинофестивале.

6. Яремчук: Несравненный мир красоты

Yaremchuk: Matchless World of Beauty (Украина, документальный/музыка/байопик)

Если вы думаете, что современная украинская документалистика – только о войне, то вы ошибаетесь. Также отечественные режиссеры-документалисты активно снимают качественные фильмы и на другую тематику. Например, фильм "Яремчук: Несравненный мир красоты" рассказывает о пути первой украинской музыкальной поп-звезды. Несмотря на все препятствия советской тоталитарной системы, Назарий Яремчук посвятил жизнь своей мечте – выступать для людей, даже рискуя жизнью. Из этого фильма зрители узнают немножко больше о том, как во времена СССР удавалось развивать украинскую поп-музыку – несмотря на то, что власть пыталась уничтожить украинскую идентичность.

Фильм состоит из интервью с близкими Назария, эксклюзивных хроник и его личных дневников, а снял его Артем Григорян. До этого он поставил документальный музыкальный фильм "Вечно танцующий человек" об украинском певце Дмитрии Монатике и документальную драму "Дальше" об украинских женщинах, которые из-за полномасштабного вторжения были вынуждены покинуть родину. Кроме того, он является автором серии документальных фильмов "Эпизоды" о важных событиях в истории независимой Украины.

7. Я и Феликс

Rock Paper Grenade (Украина, драма)

Мощная драма, которая хоть и не касается прямо современных событий в Украине, но поднимает важный вопрос (не)принятия ветеранов в гражданском обществе. События фильма происходят в 90-х годах в Черкассах. Типичная для тех времен украинская семья едва сводит концы с концами. Пока отец Алексей постоянно находится в отъездах на заработках, которые, впрочем, скорее приносят долги, чем деньги, мать Ольга сама заботится о сыне Тимофее, пытаясь параллельно хоть как-то заработать на жизнь. Мальчик фактически лишен родительского внимания, но все меняется, когда бабушка Лида приводит домой своего нового сожителя – Феликса Петровича. Это очень колоритная и противоречивая личность, чье появление становится причиной постоянных ссор между Ольгой и Лидой. Феликс – бывший контрразведчик, который прослужил в самом аду Афганистана целых восемь лет, и это сильно повлияло на его психику: периоды относительной нормальности у него быстро сменяются приступами ПТСР и белой горячки. И именно этот странный человек становится для Тимофея настоящей родительской фигурой, насколько это возможно. События фильма происходят в трех временных линиях – с 7-летним и 14-летним Тимофеем, а также совсем немножко в самом конце уже со взрослым Тимофеем, показывая, как все, что случилось с ним в детстве, повлияло на его дальнейший жизненный выбор.

Фильм снят по мотивам романа "Кто ты такой?" украинского писателя и военнослужащего Артема Чеха, победившего на литературной премии Книга года ВВС-2021 в номинации Книга года. Частично эта книга является автобиографической. Экранизировать роман еще до его официальной печати взялась украинский режиссер-документалист Ирина Цилык – жена Чеха в реальной жизни. Больше всего она известна по документальному фильму "Земля голубая, будто апельсин", который в 2020 году получил премию за лучшую режиссуру на фестивале "Сандэнс", а также еще ряд престижных наград и номинаций.

Интересно, что сын Цилык и Чеха – Андрей Чередник (настоящая фамилия Чеха) – сыграл в фильме 7-летнего Тимофея. Между тем, героя в подростковом возрасте сыграл Владислав Балюк – для обоих ребят это был актерский дебют. Тем временем, взрослого Тимофея сыграл Владимир Гладкий ("Участковый с ДВРЗ").

Еще один актерский дебют в фильме – украинский писатель и поэт Юрий Издрик, который, собственно, и сыграл Феликса. У него получилась действительно мощная роль, что даже не верится, что это дебют.

8. Серые пчелы

Grey Bees (Украина, драма)

Фильм, который стал главным триумфатором нынешней Национальной премии кинокритиков "Киноколо", победив в наибольшем количестве номинаций: лучший полнометражный игровой фильм, лучшая режиссура для Дмитрия Моисеева и лучший актер для Виктора Жданова.

События фильма происходят в небольшом селе без электричества в так называемой "серой зоне" АТО, где осталось только двое жителей. Они знакомы с детства, бывшие шахтеры, а их окна и взгляды на жизнь смотрят в противоположные стороны: у одного на восток, у другого – на запад. У каждого жизнь не сложилась по-своему, и обоим есть что переосмысливать. Мало обращая внимания на военные действия, они продолжают жить в опасной местности, но однажды в селе появляется российский снайпер, и над ними нависает опасность большого наступления.

"Серые пчелы" – это экранизация одноименного романа Андрея Куркова, вошедшего в список лучших книг 2022 года по версии The New Yorker. Однако фильм не является полноценной экранизацией, режиссер скорее лишь взял основных персонажей и некоторые сюжетные линии, но создал собственный фильм.

Главные роли в ленте исполнили Виктор Жданов ("Киборги", "Мирный-21", сериал "Поймать Кайдаша") и Владимир Ямненко ("Снег", "Дикое поле").

У режиссера Дмитрия Моисеева уже было за спиной два полных метра – "Такие красивые люди" и "Время хризантем". Впрочем, именно "Серые пчелы" стали первым проектом, который он снимал не по своему авторскому материалу.

Снимать "Серых пчел" начали 18 февраля 2022 года в Луганской области, ведь режиссер хотел максимально приблизить съемки к реальной "серой зоне". Тогда для места съемок было выбрано село Волчеяровка, но из-за полномасштабного вторжения России в Украину производство фильма пришлось остановить. Возобновили съемки летом того же года на новых локациях под Киевом.

9. Я, Победа и Берлин

Rocky Road to Berlin (Украина, комедия/приключения/роуд-муви)

Тот редкий случай, когда мы имеем легкую украинскую комедию, которая при этом не скатывается в полный кринж. Фильм, снятый по одноименной повести покойного Кузьмы Скрябина, рассказывает о начинающем музыканте Кузьме, который за три дня до запланированного концерта отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Там он хочет обменять у известного коллекционера эту раритетную машину на желанный шестисотый "Мерседес". Кузьма обещает своей любимой Барбаре вернуться домой на крутой тачке, а ребятам из группы – обязательно успеть на выступление. Но уже с первых минут путешествия становится понятно – все пошло наперекосяк. Это история о становлении музыканта, поисках себя, дружбе и пути к мечте, полному сногсшибательных приключений.

Особой изюминкой картины является культовая музыка Скрябина – 16 песен Кузьмы перепели специально для фильма известные украинские исполнители. Среди них – ТНМК, Джамала, Антитела, TVORCHI, O.Torvald, Wellboy, Тина Кароль, Без Обмежень, Алина Паш, Monatik, Khayat, DZIDZIO и другие.

Главную роль в фильме исполнил украинский актер Иван Блиндар, которого зритель мог видеть в фильмах "Когда падают деревья", "Сквот32" и "Путь мертвеца", а также клипе группы Latexfauna на песню Surfer.

Режиссером фильма стала Ольга Ряшина ("Секс и ничего личного").

10. Подъемная сила

Lift Force (Украина, военный/документальный)

В основном современное украинское документальное кино о войне довольно тяжелое для восприятия отечественными зрителями – у многих украинцев еще не зажили военные травмы, как физические, так и психологические.

Зато "Подъемная сила" скорее является документальным блокбастером, который в легкой и зрелищной форме приоткрывает завесу того, как работает украинская армейская авиация. А, точнее, вертолетные войска, о которых широкой общественности не так уж и много известно. На примере реальных боевых задач и тренировочных вылетов зритель узнает, насколько много важных функций и задач на самом деле выполняют пилоты вертолетов, а также все те, кто помогают им в смертельно опасных миссиях – борттехники, инженеры, авианаводчики. И с какими сложностями они сталкиваются.

В фильме снялись реальные пилоты и авиаторы, которые отражали атаку на Гостомель в первый день полномасштабной войны, а также летали в окруженный Мариуполь, на захваченный оккупантами остров Змеиный или выполняли задачи в тылу врага. Зрители из первых уст узнают, как выполнялись некоторые миссии, которые стали поворотными в этой большой войне. И, к сожалению, не все из героев фильма дожили до его премьеры.

Создали фильм режиссер Александр Стратиенко, авиатор Тимур Фаткуллин и команда Aerotim. Съемки проходили в течение года в Полтаве, Константиновке, Славянске, Харькове, Киеве и Львове: весной снимали сцены с воздуха во время пусков ракет, зимой – в сложных метеоусловиях, а осенью – под дождем. Во время съемок команда использовала сверхбыстрые дроны собственного производства, которые следовали за вертолетами во время боевых и тренировочных полетов. Тут вам и динамичные кадры, и слоумо, и взрывы, и приближение почти вплотную.

Марина Григоренко