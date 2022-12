2023 год принесет киноманам немало громких новинок, которые можно будет просмотреть на "больших экранах".

УНИАН собрал подборку фильмов, которые стоит ждать в 2023 году.

Операция "Фортуна": Искусство победы

Operation Fortune: Ruse de Guerre (США, в украинском прокате– с 5 января 2023 года)

Новый шпионский триллер от короля криминальной комедии Гая Ричи с Джейсоном Стейтемом, Обри Плазой, Хью Грантом и Джошем Хартнеттом должен был выйти гораздо раньше, однако несколько раз переносился – сначала из-за пандемии коронавируса, а потом из-за того, что после начала войны России в Украине создатели фильма решили изменить национальность бандитской группировки из этических соображений, ведь по оригинальному сюжету "плохими парнями" здесь были украинцы.

Вавилон

Babylon (США, в украинском прокате– с 19 января 2023 года)

На костюмированную драму "Вавилон" об американской кинотусовке 20-х годов прошлого века от режиссера "Ла-Ла Ленда" Дэмьена Шазелла со звездным актерским составом – Брэд Питт, Марго Робби, Тоби Магуайр, Оливия Уайлд, Эрик Робертс и многие другие – киноманы возлагали большие надежды, однако после премьеры в США в декабре 2022 года ленту назвали настоящим провалом.

Памфир

Памфір (Украина,в украинском прокате – с 26 января 2023 года)

Фильм "Памфир" многие критики назвали лучшим украинским фильмом 2022 года, также его одобрительно оценили на международных кинофестивалях. В январе 2023 года фильм о нелегком выборе украинского отца на фоне празднования Маланки выйдет в широкий украинский прокат.

Человек-муравей и Оса: Квантомания

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (США, в украинском прокате – с 16 февраля 2023 года)

Третья часть приключений Человека-муравья официально начнет пятую фазу кинематографической вселенной Marvel и ближе познакомит зрителей с новым главным суперзлодеем франшизы – ​​​​Кангом Завоевателем.

Мирный-21

Мирний-21 (Украина,в украинском прокате –с 22 февраля 2023 года)

Новый фильм одного из самых главных украинских режиссеров современности Ахтема Сеитаблаева – военная драма "Мирный-21" – расскажет о событиях июня 2014 года на пограничных территориях Луганщины. Тогда российские спецслужбы и боевики пытались склонить бойцов луганского пограничного отряда предать Родину и тем самым повторить крымский сценарий: захватить украинские территории без боя.

Подземелья и драконы: Честь воров

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves(США, в украинском прокате – со 2 марта 2023 года)

Фантастический экшн по мотивам легендарной настольной игры Dungeons And Dragons расскажет о группе умелых авантюристов, которые решат совершить эпическое ограбление, чтобы вернуть утраченную реликвию. Но все идет наперекосяк, когда на пути героев встает неожиданная преграда в виде "величайшего зла в мире". Главные роли в фильме исполнили Крис Пайн, Мишель Родригес, Хью Грант, Реге-Жан Пейдж и другие, а режиссером выступил Джон Фрэнсис Дели, известный по написанию сценариев к комедии "Несносные боссы" и марвеловскому "Человек-паук: Возвращение домой".

65

65(США, в украинском прокате – с 9 марта 2023 года)

Научно-фантастический триллер "65" с Адамом Драйвером в главной роли расскажет о пилоте космического корабля, который терпит крушение на неизвестной планете. Вскоре он понимает, что оказался на планете Земля, но на 65 миллионов лет раньше. Вместе с девочкой, которая также выжила в катастрофе, ему придется бороться за жизнь с опасными гигантскими созданиями, среди которых – динозавры. Режиссерами выступил творческий тандем Скотта Бека и Брайана Вудса, которые наиболее известны как сценаристы фильма "Тихое место".

Крик VI

Scream VI(США, в украинском прокате – с 9 марта 2023 года)

События новой части культового слэшера о маньяке в белой маске и черном балахоне на этот раз перенесутся в Нью-Йорк, а одну из главных ролей исполнит звезда "Уэнздей" Дженна Ортега, персонаж которой был представлен в предыдущем фильме. Также известно, что к роли Гейл Уэзерс, которая появлялась во всех предыдущих частях франшизы "Крик", вернется Кортни Кокс.

Шазам! Ярость Богов

Shazam! Fury of the Gods(США, в украинском прокате – с 16 марта 2023 года)

Комедийный супергеройский экшн "Шазам! Ярость Богов" станет сиквелом фильма 2019 года, рассказывающего о подростке Билли Бетсоне, который, произнеся волшебное слово "ШАЗАМ!", превращается в свое взрослое альтер эго – супергероя Шазама. Главные роли в фильме исполнили Закари Ливай, Адам Броди, Джимон Хонсу, Хелен Миррен, Люси Лью, Рэйчел Зеглер и другие.

Братья Супер Марио в кино

The Super Mario Bros. Movie(США, в украинском прокате – с 23 марта 2023 года)

Долгожданная анимация порадует всех, кто в свое время играл в видеоигры серии Super Mario от компании Nintendo. В мультфильме зрителей ждет немало хорошо знакомых персонажей, а за озвучку отвечают топ-звезды Голливуда – Крис Пратт, Аня Тейлор-Джой, Чарли Дэй, Джек Блэк, Сет Роген и другие.

Джон Уик 4

John Wick: Chapter 4 (США, в украинском прокате – с 23 марта 2023 года)

В четвертой части неонуарного экшн-триллера "Джон Уик" с Киану Ривзом бывший наемный убийца бросит вызов Высокому столу – организации из 12 влиятельных мафиозных кланов, которая заправляет всем во вселенной Джона Уика. Основным противником героя в новой части станет персонаж Билла Скасгорда.

Стражи Галактики 3

Guardians of the Galaxy Vol. 3 (США, в украинском прокате – с 4 мая 2023 года)

Лента официально станет последней для команды "Стражей Галактики" в рамках киновселенной Marvel, однако перед этим любимцы многих отправятся в еще одно опасное приключение. Известно, что к своим ролям вернутся Крис Прэтт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Вин Дизель, Брэдли Купер, Карен Гиллан, Пом Клементьефф и Шон Ганн. Режиссером выступил Джеймс Ганн, для которого это, вероятно, будет последнее сотрудничество с Marvel – с ноября 2022 года он возглавляет их главного конкурента DC Studios.

Русалочка

The Little Mermaid(США, в украинском прокате –с 25 мая 2023 года)

Новая мюзикл-экранизация сказки Ганса Кристиана Андерсена от Walt Disney наделала много шума задолго до выхода из-за выбора темнокожей актрисы и певицы Холли Бейли на главную роль.

Флэш

The Flash(США, в украинском прокате – с 22 июня 2023 года)

Очередной супергеройский фильм из многострадальной расширенной киновселенной DC несколько раз оказывался под угрозой – то из-за внутренних распрей в компании, то из-за скандалов вокруг исполнителя главной роли Эзры Миллера. Тем не менее, если еще что-то не изменится, учитывая нынешнее переформатирование DC Comics, то зрители все же смогут увидеть историю сверхбыстрого парня Барри Аллена на "большом экране".

Индиана Джонс и Реликвия судьбы

Indiana Jones and the Dial of Destiny(США, в украинском прокате – с 29 июня 2023 года)

Спустя 15 лет после выхода предыдущего фильма, знаменитый охотник за сокровищами в исполнении Харрисона Форда возвращается на "большие экраны". Также в фильме задействованы Фиби Уоллер-Бридж, Мадс Миккельсен и Антонио Бандерас.

Миссия Невыполнима: Расплата. Часть первая

Mission: Impossible – Dead Reckoning – Part One(США, в украинском прокате – с 13 июля 2023 года)

Еще один долгоиграющий проект, продолжения которого поклонники ждали очень долго – на этот раз супершпиону Итану Ханту придется встретиться с новыми вызовами и призраками прошлого, а Том Круз – снова будет удивлять мир сногсшибательными трюками в собственном исполнении. Также к своим ролям вернутся Ребекка Фергюсон, Винг Реймс и Саймон Пегг. Среди новичков франшизы – Хейли Этвел, Пом Клементьев и Индира Варма.

Оппенгеймер

Oppenheimer (США, в украинском прокате – с 20 июля 2023 года)

Новый фильм от одного из самых успешных режиссеров современности Кристофера Нолана расскажет о физике Роберте Оппенгемере, которого называют "отцом" атомной бомбы. Главные роли исполнили Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший, Флоренс Пью, Рами Малек, Джош Хартнетт, Дэйн Де Гаан и многие другие известные актеры.

Барби

Barbie (США, в украинском прокате – с 20 июля 2023 года)

Романтическая комедия от Греты Гервиг погрузит зрителей в яркий кукольный мир. Главные роли исполнили Марго Робби, Райан Гослинг, Америка Феррера, Симу Лю, Кейт Маккинон, Уилл Феррелл, Эмма Маки, Шути Гатва, Майкл Сэра и другие.

Марвелы

The Marvels(США, в украинском прокате – с 27 июля 2023 года)

Очередная лента в рамках киновселенной Marvels формально является второй частью фильма "Капитан Марвел" с Бри Ларсон. Ее героине придется объединиться с Камалой Хан / Мисс Марвел, сольный сериал о которой вышел летом 2022 года, и дочерью ее подруги из первого фильма Марии Рамбо – Моникой.

Синий Жук

Blue Beetle(США, в украинском прокате –с 17 августа 2023 года)

Фильм познакомит зрителей с новым персонажем из расширенной киновселенной DC – подростком из Эль-Пасо Хайме Рейесом, который получает инопланетный скарабей Синего Жука, наделяющий его сверхмощным экзокостюмом. Главную роль исполнил звезда сериала "Кобра Кай" Шоло Маридуэнья, также одна из ролей досталась Сьюзан Сарандон.

Крейвен-охотник

Kraven the Hunter (США, в украинском прокате –с 6 октября 2023 года)

Еще один фильм по комиксам Marvel – не связан с основной киновселенной, а вместо этого должен стать четвертым фильмом из Sony's Spider-Man Universe (после двух частей "Венома" и "Морбиуса"). В комиксах этот персонаж – маниакально настроенный охотник на крупную дичь, который стремится полностью одолеть Человека-Паука для того, чтобы доказать всему человечеству, что он лучший охотник в мире. Главную роль исполнил Аарон Тейлор-Джонсон, ранее сыгравший Ртуть из фильме "Мстители: Эра Альтрона".

Дюна 2

Dune: Part Two (США, в украинском прокате – со 2 ноября 2023 года)

Вторая часть зрелищной кинофраншизы Дени Вильнева по мотивам романов Фрэнка Герберта расскажет о дальнейших приключениях Пола Атрида (Тимоти Шаламе) в дюнах Арракиса, а также уделит больше внимания его романтическому интересу – Чани (Зендея). Также к своим ролям вернутся Ребекка Фергюсон, Стеллан Скарсгорд, Хавьер Бардем, Джош Бролин и Дэйв Батиста. Среди новичков франшизы – Кристофер Уокен, Флоренс Пью, Леа Сеаду и Остин Батлер.

Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes(США, в украинском прокате –с 17 ноября 2023 года)

Приквел серии фильмов "Голодные игры", события которого разворачиваются за 64 года до основной франшизы, расскажет о молодом Кориолане Сноу – будущем жестоком диктаторе Панема, который в молодости был лишь наставником одной из участниц соревнований. Главные роли в фильме достались Том Блайту, Рэйчел Зеглер, Хантер Шефер, Джейсону Шварцману и Питеру Динклэйджу.

Вонка

Wonka (США, Великобритания, в украинском прокате –с 14 декабря 2023 года)

Фильм является приквелом к роману "Чарли и шоколадная фабрика", который сосредоточится на молодом Вилли Вонке и его приключениях до открытия самой известной в мире шоколадной фабрики. Главную роль исполнил Тимоти Шаламе, также в ленте задействованы Салли Хокинз, Оливия Колман и Роуэн Аткинсон. Режиссером выступил Пол Кинг, который до этого снял два фильма про медвеженка Паддингтона и сериал "Майти Буш".

Аквамен и затерянное королевство

Aquaman and the Lost Kingdom(США, в украинском прокате –с 25 декабря 2023 года)

Еще один многострадальный фильм в рамках расширенной киновселенной DC, с выходом которого были проблемы. Сначала съемкам фильма о короле Атлантиды с Джейсоном Момоа в главной роли помешала пандемия коронавируса, а затем он попал в водоворот сплетен из-за скандального судебного процесса между исполнительницей главной женской роли Эмбер Херд и ее бывшим мужем Джонни Деппом. После того, как актрису признали виновной в клевете, появились слухи, что фильм перемонтировали так, чтобы минимизировать присутствие ее персонажа на экране.

Марина Григоренко