Пять лет назад умер сын артиста.

Известный украинский певец Виктор Павлик почтил память своего сына Павла, который ушел из жизни 5 лет назад.

В своем Instagram артист опубликовал архивные кадры с сыном и отметил, что сильно скучает по нему.

"Сегодня исполняется 5 лет, как ушел из жизни мой сын Павел. Ему было всего 21... Боль не утихает. Люблю. Помню. Скучаю каждый день", - подписал кадры Виктор.

К слову, Павел родился в браке Павлика с экс-супругой Лорой Созаевой. В 2018 году у парня обнаружили рак костей. Он пережил сложную операцию и прошел много курсов химиотерапии. Последние месяцы жизни Павлу становилось хуже: у него начала болеть левая рука, отказывали пальцы и ноги, поэтому парень передвигался с помощью инвалидной коляски. К сожалению, преодолеть онкологическую болезнь ему не удалось. 7 августа 2020 года он ушел из жизни.

Напомним, у Виктора Павлика есть еще старший сын Александр, дочь Кристина и младший 4-летний сын Михаил, который родился в браке с блогершей Екатериной Репяховой. Ранее артист уже говорил о втором ребенке с молодой женой.

