Шестой фильм франшизы вышел в прокат в мае этого года.

Культовая хоррор-франшиза "Пункт назначения" получит продолжение. Седьмой фильм цикла уже находится в разработке, сообщает Variety.

Сценарий к новой части напишет Лори Эванс Тейлор, который был соавтором сценария предыдущей части – "Пункт назначения: Родовое проклятие" (Final Destination: Bloodlines). К работе над фильмом Warner Bros. и New Line Cinema также вернутся Крейг Перри, Шейла Ханахан Тейлор, Джон Уоттс, Дайан МакГунигл и Тоби Эммерих. Исполнительным продюсером седьмого "Пункта назначения" выступит Уоррен Зид.

В материале напомнили, что шестой фильм цикла, первая часть которого вышла еще в 2000-м году, появился в прокате в мае 2025 года. И это при том, что пятая часть вышла на большие экраны еще в 2011 году. Но несмотря на длительный перерыв фильм собрал немало средств.

"Со стартовым кассовым сбором в 51 миллион долларов в США фильм достиг лучшего результата за первый уикенд в прокате среди всех фильмов серии. На момент окончания проката он стал самым кассовым фильмом серии, собрав 286 миллионов долларов в мировом прокате", – пишет издание.

В целом хоррор-франшиза заработала 983 миллиона долларов в мировом прокате, что делает ее третьей по успешности серией фильмов ужасов от New Line Cinema после вселенной "Заклятие" (2,3 миллиарда долларов) и фильмов "Оно" (1,2 миллиарда долларов).

Чем известна франшиза "Пункт назначения"

Цикл фильмов "Пункт назначения" является известной на весь мир хоррор-франшизой. Она основана на идее о том, что что бы не делали герои, они не могут обмануть смерть.

В каждой части цикла рассказывается о группе людей, которые избежали трагедии (например, авиакатастрофы) – все благодаря странному предчувствию или видению одного из героев. Но в конце концов смерть настигает их при разных обстоятельствах.

