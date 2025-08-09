Рассказываем, как и когда отмечаем Ореховый Спас в 2025 году.

Православные украинцы в течение года празднуют множество важных дат. Среди ближайших стоит упомянуть Ореховый Спас.

Когда Ореховый Спас по старому календарю и новому, а также что можно и нельзя делать - далее в материале.

Когда Ореховый Спас в Украине

Дата, когда Ореховый Спас, зависит от того, по старому или новому календарю вы отмечаете. Раньше в Украине он приходился на 28 августа, но по новым правилам - 16-го числа того же месяца.

Видео дня

Официально этот праздник известен как "Спас Нерукотворный". В народе его еще называют "Холщовый", "Хлебный" или "Спас на полотне". Праздник отсылает к изображению Спасителя, которое возникло на полотне, хотя его никто не рисовал. От того и название - "Нерукотворный."

По легендам лик Иисуса отпечатался на полотенце, которым он отер лицо. Сам холст после этого стал чудодейственным, исцелял больных.

Торжество это не очень большое, но его все же отмечают.

Ореховый Спас - традиции

В Ореховый Спас стоит заняться выпеканием хлеба из муки, сделанной из нового урожая зерна. Затем его можно освятить в храме вместе с колосьями и натуральной тканью - хлопком и льном.

После праздника обычно идут собирать орехи, делать консервацию на зиму и всячески готовиться к будущей зиме. В прежние времена в этот период приступали к посевным работам и садили озимые культуры.

Некоторые христиане до сих пор верят, что в этот день нужно обязательно купить холст или полотно и освятить, чтоб отдать дань уважения празднику. Считается, что это принесет счастье и здоровье.

Одной из традиций этого торжества является праздничный ужин, на который надо позвать близких людей. На стол обязательно стоит подать выпечку с орехами.

Что нельзя делать на Ореховый Спас

Напоследок рассмотрим, что нельзя делать в Ореховый Спас. Как и остальные церковные праздники, он приносит с собой ряд запретов. Важно запомнить:

не ругайтесь и не обижайте людей;

не выбрасывайте еду;

не отказывайте в помощи;

не переедайте.

Стоит избегать домашней работы - стирки, уборки и любой другой. Лучше сделать все дела до наступления торжества.

Вас также могут заинтересовать новости: