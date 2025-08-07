1 сезон находится на этапе постпродакшена.

Сериал HBO "Рыцарь Семи Королевств", основанный на повестях американского писателя Джорджа Мартина, продлили на второй и третий сезоны.

Об этом, ссылаясь на инсайдера DanielRPK, пишет Redanian Intelligence - фанатский вебсайт, который специализируется на эксклюзивных новостях, слухах и утечках, связанных с большими фэнтезийными и научно-фантастическими франшизами. Согласно слухам, что все шесть эпизодов каждого сезона будут длиться 30-35 минут.

"Рыцарь Семи Королевств" завершил основные съемки еще в прошлом году и недавно прошел через короткие летние пересъемки. Сейчас проект находится на этапе постпродакшена, а премьера первого сезона запланирована на 2026 год. Тем временем работа над вторым сезоном уже продолжается - сейчас готовятся сценарии.

Видео дня

Несмотря на то, что HBO официально еще не объявило о продолжении, это может измениться в ближайшее время, ведь разработка второго сезона ведется уже несколько месяцев. Еще в марте Джордж Мартин подтвердил это в интервью Collider. К тому же, исполнительный директор HBO Франческа Орси еще в феврале намекала на амбициозные планы:

"Мы строим проект с расчетом на три сезона. Пока это неофициально, но перспектива очень многообещающая. Мы рассматриваем второй и третий сезоны как части целостной истории - ведь у нас есть три новеллы".

Сериал "Рыцарь Семи Королевств"

"A Knight of the Seven Kingdoms" - это будущий сериал HBO, основанный на цикле новелл Джорджа Р. Р. Мартина "Истории о Дунке и Эгге", который является приквелом к событиям "Игры престолов".

Сюжет разворачивается примерно за 100 лет до событий основного сериала и рассказывает о приключениях двух героев - благородного, но простого рыцаря Сэр Дункана Высокого и его оруженосца, мальчика по имени Эгг.

Первый сезон будет называться "The Hedge Knight" ("Странствующий рыцарь") и охватит события первой из трех новелл цикла. Над адаптацией работают Джордж Мартин и Ира Паркер.

Среди других продюсеров - Райан Кондал (шоураннер "Дома Дракона"), Винс Джерардис и Сара Брэдшоу. Шоу является частью масштабного расширения франшизы "Игры престолов" на HBO.

Вас также могут заинтересовать новости: