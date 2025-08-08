Православный праздник сегодня в народе называют Матвей-ненастный и Матвей-змеесос.

В новом православном календаре 9 августа - день памяти апостола Матфия, ученика Иисуса Христа, которого избрали вместо Иуды Искариота. В этот день особое внимание обращают на поведение природы - начинается переход от лета к осени. Рассказываем о традициях и приметах 9 августа, а также о том, что за праздник сегодня церковный по старому стилю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

9 августа (22 августа по старому стилю) православные вспоминают апостола Матфия.

Матфий родился в I веке в Вифлееме. С самого детства мальчик изучал Закон Божий, а его учителем и наставником был святой Симеон Богоприимец. Со временем Матфий присоединился к числу последователей Христа: сначала он был одним из 70 апостолов, но после того, как Иуда Искариот предал Христа, Матфий занял его место среди 12 ближайших учеников.

Видео дня

После сошествия Святого Духа Матфий, как и другие апостолы, смог проповедовать на разных языках мира, а также творить чудеса: он исцелял больных, изгонял злых духов и даже воскрешал мертвых. Но, как и другие, за свои проповеди Матфий попал под гонения. Предание гласит, что как-то Господь сделал его невидимым для язычников. Однако уберечься Матфию все-равно не удалось, и позже его обвинили в нарушении Моисеева закона и приговорили к смерти. Частицы мощей святого находятся в немецком городе Трир - в храме, названном в честь апостола Матфия.

Какой православный праздник сегодня по новому стилю отмечают еще:

почитают мученика Антония Александрийского;

преподобного Псоя Египетского;

мучеников Юлиана, Маркиана, Иоанна, Якова и других.

Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 9 августа чествуют великомученика Пантелеймона, целителя.

С какими молитвами обращаются к святому Матфию, что нужно и что нельзя делать сегодня

В молитвах к святому Матфию просят помощи в исцелении болезней - как говорили ранее, апостол обладал даром исцеления и чудотворения.

В народной традиции праздник называют Матвей-ненастный и Матвей-змеесос. Эти имена появились не просто так: в народе считается, что в этот день змеи становятся агрессивными, при чем настолько, что могут на пастбище выпить у коров все молоко. Поэтому сегодня коров стараются не выпасать. Вторая причина - погода начинает портиться (поэтому Матвей-ненастный), и животных держали дома, в хлеву.

В то же время 9 августа благоприятно для домашних дел - традиционно в это время сушат и замораживают зелень на зиму. День также считается удачным для торговли и заключения сделок, можно смело отправляться на ярмарки и рынки.

Церковь в этот день, как и всегда, призывает к духовной чистоте и сдержанности. Следует избегать ругани, злости, зависти, запрещается сплетничать и осуждать, отказывать в помощи и отчаиваться - это все считается грехом.

Продолжается строгий Успенский пост - он завершится 15 августа по новому стилю. Тем, кто постится, в это время следует отказаться от мясной и молочной пищи, яиц и алкоголя.

В народной традиции также есть немало запретов:

9 августа ни в коем случае нельзя идти в лес - как уже говорили именно сегодня змеи особенно агрессивны и опасны;

не стоит собирать травы и пить отвары из них - в этот день они могут быть ядом;

не следует хвастаться успехами или приобретениями - удача отвернется;

нельзя ссориться с близкими - конфликт затянется надолго;

не стоит носить черное - чтобы не привлечь в дом болезнь или неприятности.

Также считается, что все, начатое в этот день, рискует закончиться впустую, поэтому любую инициативу лучше отложить на потом. День следует посвятить спокойствию, молитве и внутреннему очищению.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 9 августа - что предвещает погода

По погоде этого дня можно узнать, какими будут осень и зима:

ветер холодный ветер с утра - зима будет суровой;

день выдался солнечный и ясный - осень также будет сухой и долгой, а зима мягкой;

с утра нет росы - скоро жди дождя, а если росы много - будет жара.

Также подмечено: если дождь пошел с утра - считай, лето закончилось, начинается похолодание.

Вас также могут заинтересовать новости: