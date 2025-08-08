В новом православном календаре 9 августа - день памяти апостола Матфия, ученика Иисуса Христа, которого избрали вместо Иуды Искариота. В этот день особое внимание обращают на поведение природы - начинается переход от лета к осени. Рассказываем о традициях и приметах 9 августа, а также о том, что за праздник сегодня церковный по старому стилю.
- Какой сегодня церковный праздник в Украине
- С какими молитвами обращаются к святому Матфию, что нужно и что нельзя делать сегодня
- Приметы 9 августа - что предвещает погода
Какой сегодня церковный праздник в Украине
9 августа (22 августа по старому стилю) православные вспоминают апостола Матфия.
Матфий родился в I веке в Вифлееме. С самого детства мальчик изучал Закон Божий, а его учителем и наставником был святой Симеон Богоприимец. Со временем Матфий присоединился к числу последователей Христа: сначала он был одним из 70 апостолов, но после того, как Иуда Искариот предал Христа, Матфий занял его место среди 12 ближайших учеников.
После сошествия Святого Духа Матфий, как и другие апостолы, смог проповедовать на разных языках мира, а также творить чудеса: он исцелял больных, изгонял злых духов и даже воскрешал мертвых. Но, как и другие, за свои проповеди Матфий попал под гонения. Предание гласит, что как-то Господь сделал его невидимым для язычников. Однако уберечься Матфию все-равно не удалось, и позже его обвинили в нарушении Моисеева закона и приговорили к смерти. Частицы мощей святого находятся в немецком городе Трир - в храме, названном в честь апостола Матфия.
Какой православный праздник сегодня по новому стилю отмечают еще:
- почитают мученика Антония Александрийского;
- преподобного Псоя Египетского;
- мучеников Юлиана, Маркиана, Иоанна, Якова и других.
Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 9 августа чествуют великомученика Пантелеймона, целителя.
С какими молитвами обращаются к святому Матфию, что нужно и что нельзя делать сегодня
В молитвах к святому Матфию просят помощи в исцелении болезней - как говорили ранее, апостол обладал даром исцеления и чудотворения.
В народной традиции праздник называют Матвей-ненастный и Матвей-змеесос. Эти имена появились не просто так: в народе считается, что в этот день змеи становятся агрессивными, при чем настолько, что могут на пастбище выпить у коров все молоко. Поэтому сегодня коров стараются не выпасать. Вторая причина - погода начинает портиться (поэтому Матвей-ненастный), и животных держали дома, в хлеву.
В то же время 9 августа благоприятно для домашних дел - традиционно в это время сушат и замораживают зелень на зиму. День также считается удачным для торговли и заключения сделок, можно смело отправляться на ярмарки и рынки.
Церковь в этот день, как и всегда, призывает к духовной чистоте и сдержанности. Следует избегать ругани, злости, зависти, запрещается сплетничать и осуждать, отказывать в помощи и отчаиваться - это все считается грехом.
Продолжается строгий Успенский пост - он завершится 15 августа по новому стилю. Тем, кто постится, в это время следует отказаться от мясной и молочной пищи, яиц и алкоголя.
В народной традиции также есть немало запретов:
- 9 августа ни в коем случае нельзя идти в лес - как уже говорили именно сегодня змеи особенно агрессивны и опасны;
- не стоит собирать травы и пить отвары из них - в этот день они могут быть ядом;
- не следует хвастаться успехами или приобретениями - удача отвернется;
- нельзя ссориться с близкими - конфликт затянется надолго;
- не стоит носить черное - чтобы не привлечь в дом болезнь или неприятности.
Также считается, что все, начатое в этот день, рискует закончиться впустую, поэтому любую инициативу лучше отложить на потом. День следует посвятить спокойствию, молитве и внутреннему очищению.
Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.
Приметы 9 августа - что предвещает погода
По погоде этого дня можно узнать, какими будут осень и зима:
- ветер холодный ветер с утра - зима будет суровой;
- день выдался солнечный и ясный - осень также будет сухой и долгой, а зима мягкой;
- с утра нет росы - скоро жди дождя, а если росы много - будет жара.
Также подмечено: если дождь пошел с утра - считай, лето закончилось, начинается похолодание.