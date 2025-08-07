Православный праздник сегодня называют в народе Мирон-ветрогон и загадывают желания.

8 августа в новом календаре украинской церкви - день памяти святителя Мирона, епископа Критского, который прославился своими чудесами, а также преподобного Григория Печерского, иконописца. Рассказываем, какие традиции и народные приметы связаны с этим днем и какой сегодня церковный праздник по старому стилю.

Что за праздник сегодня церковный - дата в новом и старом календарях

8 августа (21 августа по старому стилю) в православной церкви чтят память святителя Мирона, епископа Критского, который прослыл чудотворцем.

Мирон жил в III веке на острове Крит. Он был родом из бедной семьи и пошел работать с юных лет, чтобы прокормить себя и своих близких. Женился он также рано, но, несмотря на все трудности, как-то умудрялся помогать и другим. О его доброте и сострадании ходили легенды. Согласно истории, как-то Мирон застал в своем амбаре воров. Вместо того, чтобы разгневаться и прогнать непрошенных гостей, он помог им поднять ношу - мешки с зерном. Ворам стало так стыдно, что они вернули то, что хотели украсть.

За свою добродетель Мирона рукоположили в пресвитеры, а позже он стал епископом. Свою паству он всегда оберегал и поддерживал в трудные времена гонений. Обладал Мирон и даром чудотворения: говорят, что когда река вышла из берегов, то он вернул ее обратно, просто прикоснувшись жезлом. Был также случай, что святой шел по воде, словно по суше.

Мирон прожил долгую жизнь и умер в возрасте ста лет.

В этот же день, 8 августа, вспоминают преподобного Григория, иконописца Печерского.

Святой прославился даром письма чудотворных икон. Считается, что он прибыл в Киево-Печерскую лавру из Константинополя (ныне Стамбул), где стал вести подвижническую жизнь. После себя Григорий оставил множество икон, которым приписывают чудотворную силу.

Мощи святого находятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

Какой православный праздник сегодня отмечают еще:

почитают святителя Эмилиана, исповедника, епископа Кизицкого;

мучеников Елевферия и Леонида;

преподобного Григория Синаита.

Какой сегодня церковный праздник согласно юлианскому, прежнему, календарю, мы рассказывали ранее - в этот день день вспоминают мученика Ермолая и преподобного Мойсея Угрина, Киево-Печерского.

С какими молитвами обращаются 8 августа, что сегодня нельзя делать

Святому Мирону молятся об исцелении - физическом и душевном, просят заступничества перед Господом.

В народе этот день прозвали Мирон-ветрогон - в этот день зачастую дует сильный ветер, который, по народным представлениям, может принести удачу и благополучие. Наши предки верили, что ветер - это дыхание богов, оно может быть сильным и тихим, жестким и добрым.

По поверьям, именно в этот день ветер может унести все плохое, что мешает жить. Для этого нужно стать лицом к ветру и мысленно попросить его забрать тяготы и тревоги. Если же выйти на перекресток, произнести вслух заветное желание и дождаться, когда ветер подует в лицо, то задуманное обязательно сбудется.

День 8 августа считается благоприятным для сбора ягод ежевики и грибов - "сами в руки идут". Так как святого Мирона считают покровителем урожая, то в этот день также начинают сеять озимые.

Главная традиция Миронова дня: помочь тем, кто оказался в беде. В старину люди собирались и несли еду, помогали с хозяйством вдовам, сиротам и нуждающимся.

Церковь в этот день предостерегает от плохих поступков и мыслей, под запретом сквернословие и ругань, сплетни и злость, зависть, жадность и месть, отчаяние и уныние. Считается тяжким грехом отказать в помощи, особенно если человек просит не денег, а поддержки или доброго слова.

Согласно народным поверьям, сегодня нельзя брать в руки острые и режущие предметы - можно получить травму, шить или заниматься рукоделием - "зашьешь удачу", жаловаться на жизнь и судьбу.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 8 августа - о чем говорит природа и погода

По погоде на Мирона-ветрогона можно узнать, каким будет бабье лето и когда придут первые заморозки:

какой день сегодня - таким будет и январь;

погода стоит погожая - сентябрь будет теплым, дождь пошел - зарядит до самого бабьего лета;

иней на траве с утра - к богатому урожаю;

много ягод на рябине - заморозки будут ранние;

жара на Мирона - бабье лето будет долгим и теплым.

Наблюдают за деревьями: если начался листопад, значит, осень уже близко.

