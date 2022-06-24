Премьера фильма перенеслась на конец 2022 года.

Весной 2022 года должна была состояться премьера шпионского боевика Гая Ричи "Операция Фортуна", в котором группу бандитов окрестили украинцами. Но из-за войны в Украине создатели решили отредактировать этих персонажей.

Об этом сообщает Daily Mail.

Так, создатели фильма решили изменить национальность бандитской группировки из этических соображений. При этом в трейлере фильма все еще можно увидеть предыдущий вариант.

В нем главный герой в роли Джейсона Стейтема понимает, что украинские бандиты купили смертельное оружие. "Украинцы? - говорит он. - Я могу проникнуть к украинцам".

Стоит отметить, что фильм должен был выйти на большие экраны еще весной 2022 года, но так как в него будут внесены правки, премьера состоится в конце года.

Напомним, Дженнифер Энистон не могла сниматься в кино из-за развязанной Россией войны.

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