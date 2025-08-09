Даже опытные хозяйки не всегда знают, как правильно поступить.

Летом стирают часто - одежда пачкается быстрее из-за обилия пыли на улице, кроме того, ни для кого не секрет, что в жару люди потеют часто. Именно поэтому стиральная машинка во многих семьях работает почти постоянно, так что, нужно выяснить, можно ли оставлять дверцу стиральной машины открытой или лучше ее закрыть.

Нужно ли открывать дверцу стиральной машины после стирки

Менеджер компании по производству бытовой техники Maytag Laundry Аманда Абрахам дала комментарий изданию Better Homes$Gardens и объяснила, нужно ли оставлять открытой дверцу стиральной машины. Она считает, что если так делать, то можно предупредить возникновение неприятных запахов и плесени:

"Свежий воздух помогает испарить всю оставшуюся после стирки влагу и предотвращает накопление остатков, вызывающих запах".

Аманда говорит, что после завершения цикла стирки внутри стиральной машины часто остается влага, особенно в барабане, уплотнителях дверцы и дозаторах моющих средств. Когда влаге некуда деваться, она создает идеальную среду для размножения бактерий.

Плесень и грибок не только опасны для здоровья, но и могут повредить резиновые уплотнители и другие компоненты прибора, что приводит к протечкам и дорогостоящему ремонту. Грязная стиральная машина источает затхлый запах и не может отстирать одежду должным образом. Длительное скопление влаги в определённых частях прибора может привести к образованию ржавчины, которую трудно удалить.

Суть в том, что со временем эти проблемы могут привести к появлению затхлого запаха у белья и даже повлиять на производительность машины.

Можно ли оставлять дверцу стиральной машины открытой при вертикальной загрузке

Эксперт Better Homes$Gardens уверена, что тип машинки имеет значение, потому что стиральные машины с вертикальной загрузкой легко чистить. Если вы закладываете белье сверху, то, скорее всего, никогда не чувствовали ни запаха плесени, ни грибка. Так происходит, потому что в баке нет избытка воды в отличие от устройств с фронтальной загрузкой - в таких типах машинок это распространенная проблема. Вообще, Аманда рекомендует чистить такие стиралки один раз в месяц.

При этом, важно понимать, что оставлять дверцу открытой навсегда тоже не обязательно - достаточно просто открыть ее сразу после завершения работы машинки, когда вы достанете белье. Через час-два можно прикрыть, не закрывая плотно, и оставляя несколько сантиметров зазора. Этого будет достаточно, чтобы барабан и все остальные детали внутри стиральной машинки проветрились.

