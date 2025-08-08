Ранее сам режиссер всячески уходил от прямого ответа на вопрос, будет ли это полноценное продолжение "Супермена" или совершенно иной проект.

Американский кинорежиссер, глава DC Studios Джеймс Ганн после успеха нового супергеройского фильма "Супермен" снимет следующую картину, связанную со вселенной DC. Информацию об этом подтвердил генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав во время отчета о доходах компании, пишет Variety.

Отмечается, что ранее Ганн в различных интервью в рамках промо-тура "Супермена" уже упоминал, что работает над новым фильмом, в котором вновь появится Супермен в исполнении Дэвида Коренсвета. Однако он всячески уходил от прямого ответа на вопрос, будет ли это полноценное продолжение "Супермена" или совершенно иной проект.

Заслав тоже не стал вдаваться в подробности, ограничившись формулировкой "следующий фильм про Суперсемью". Главное - официально подтверждено то, что Ганн выступит не только сценаристом, но и режиссером, как это было с "Суперменом".

В издании напомнили, что совсем недавно Warner Bros. перезапустила DC фильмом "Супермен" Джеймса Ганна. Картина стартовала в июле со $125 миллионами долларов в домашнем прокате и уже собрала $315 миллионов в Северной Америке и $550 миллионов по всему миру.

Также напоминается, что Джеймс Ганн и Питер Сафран были наняты в 2022 году, чтобы полностью перезапустить DC Studios, которая долгое время уступала Marvel. Помимо "Супермена" с Дэвидом Коренсветом, Ганн и Сафран выстроили амбициозный 10-летний план взаимосвязанных фильмов и спин-оффов. В 2026 году выйдут "Супергерл" и "Глиняное лицо", а также ожидается новая интерпретация "Чудо-женщины".

Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав высоко оценил работу Ганна и Сафрана, заявив, что они "вдохнули новую жизнь и драйв в одну из самых культовых франшиз в мире".

Напомним, ранее сообщалось, что "Супермен" вышел в прокат 10 июля.

