Дмитрий Бабчук поделился новым снимком с малышом.

Известная украинская телеведущая и актриса Леся Никитюк, которая недавно впервые стала мамой, осторожно делится подробностями личной жизни. Порадовать поклонников смог ее жених и отец малыша, военнослужащий Дмитрий Бабчук.

Мужчина опубликовал новую фотографию с маленьким сыном в своем Instagram. Но внимание привлекло не столько фото, как комментарии этой парочки.

На кадре видно, как Дмитрий держит мальчика на руках, повернувшись спиной к камере.

"Жинкин сын. Маленький Посейдон", - подписал фото Бабчук.

На фразу "жинкин сын" отреагировала и сама Леся, отметив, что это "И чулувиков сын". Комментаторы также не замедлили и спросили у пары: "А почему не ваш общий сын?".

"Эта шутка не для вас", - иронично ответила Леся Никитюк.

Этой заметкой ведущая поделилась и в своих stories в Instagram. Леся трогательно назвала Дмитрия лучшим отцом.

Леся Никитюк родила первенца - что сообщалось

Напомним, что 37-летняя Леся Никитюк и 28-летний Дмитрий Бабчук, которые обручились в начале этого года, стали родителями в июне. Для обоих сын стал первенцем. Пара скрывала новость о пополнении до самого рождения мальчика, имя которого до сих пор держат в тайне.

Недавно Никитюк делилась другим трогательным моментом. Ведущая выложила фото, на котором видно как ее мама укачивает маленького внука.

