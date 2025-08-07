Ведущий назвал своих критиков "бездушными биоботами".

Многие известные украинцы часто подпадают под волну критики в сети из-за того, что они не меняют свой вид деятельности на военное дело. Среди них и телеведущий Никита Добрынин. В своем Instagram он посетовал, что постоянно сталкивается с подобным хейтом, и в этот раз решил ответить.

Ведущий возмутился тем, что пользователи привыкли поливать грязью всех, не вдаваясь в детали деятельности конкретного человека.

"Знаете, сколько уже идет война, а до сих пор есть те, кто считают своим долгом написать другим в директ: "а чего ты не там?", "а чего ты не этим занимаешься?", "чего ты помогаешь этим, а не тем?". И вот я себе думаю: блин, вы откуда взялись? С какого-то курса "как ничего не делать, но всех учить"? Война продолжается, а у людей все стабильно: ноль действия, сто - критики", - отметил Добрынин.

По его мнению, больше всего хейта по поводу его возможной мобилизации в армию он получает от тех людей, которые и сами не приобщены к военному или же волонтерскому делу. Телеведущий эмоционально назвал своих критиков "бездушными биоботами".

"Уже который год я наблюдаю одно: больше всего критикуют те, кто не делают вообще ничего. Они сидят дома на диване, с сериалом в фоновом режиме, и им ужасно больно, что кто-то не там стоит, не тем делом занят, не в том настроении. И при этом ни разу не задонатили, не помогли, не написали слова поддержки - только "оценочное суждение" по чужой жизни. Это, знаете, реальные биоботы! Не телеграм-бот, а реальный с легкими, но без души", - написал Никита Добрынин.

Ведущий также добавил, что ему трудно свыкнуться с постоянным хейтом, но все же надо смириться. Он подчеркнул, что делает добрые дела не для оценки, а по собственному зову души.

"К ним [комментаторам], видимо, уже надо привыкнуть. Но точно не ждать одобрения. Потому что если ты что-то делаешь, то делаешь это не для "нравится/не нравится", а потому что так должно быть", - заявил Добрынин.

Напомним, ранее УНИАН писал, что актер сериала "Очень странные дела" признался, что регулярно донатит для United24.

