Защитник ушел из жизни 15 июня.

Украинская блогерша и жена покойного актера-воина Юрия Фелипенко - Екатерина Мотрич - рассказала, как узнала о смерти своего возлюбленного.

По ее словам, за день до трагедии она была на праздновании дня рождения друга и постоянно была на связи с мужем. Тогда Юрий выезжал с позиции, а Екатерина очень волновалась.

"Что-то было довольно тревожно, а потом Юра написал: "Катюша, за нами уже едут". Я ответила: "Фух, набери, когда будете в безопасном месте". Перед сном спросила, как он, и уснула. Утром проснулась и не было ответа. Подумала, что просто спит. Я начала искать отмазки, хотя это очень странно, такого никогда не случалось. Я всегда знала, как у них дела", - рассказала Мотрич в YouTube-проекте "Рефлексия".

Тогда Екатерина написала побратимам Юрия, но также не получила никакого ответа на сообщение. Женщина решила занять себя работой, чтобы отвлечься от плохих мыслей. Но на середине съемки ей позвонили представители ТЦК.

"Позвонили из ТЦК. Я уже поняла, что с ТЦК не звонят, чтобы сказать, что все хорошо. Я дождалась их. Приехал капеллан и медсестра, дали мне бумажку, сказали, что Юра погиб, посадили меня на лавочку. Так я узнала... После этого не очень помню две недели. Ну, помню, но очень необъемно", - добавила Екатерина.

Сейчас блогерша много читает, работает с терапевтом и психиатром, чтобы пережить потерю.

Что известно о смерти Юрия Фелипенко

В начале полномасштабной войны Юрий занимался волонтерством и помогал военным. В 2024 году он вступил в ряды ВСУ и служил в составе ударного батальона БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады. 15 июня актер погиб.

Напомним, ранее украинские звезды высказались о трагической гибели Юрия Фелипенко.

