В списке есть Петух и Бык.

В пятницу, 8 августа 2025 года, сразу шесть знаков китайского Зодиака смогут привлечь к себе значительную удачу и новые возможности. День пройдет под влиянием Земляного Петуха в месяце Деревянной Обезьяны и году Деревянной Змеи - это так называемый День освобождения. В китайской астрологии такие дни считаются временем, когда старое и отжившее уходит, а на его место приходит что-то более ценное, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Петух

Это ваш день - энергии будет в изобилии. Сами обстоятельства помогут вам убрать все, что отвлекает и мешает. Возможно, вы закроете давний долг, избавитесь от навязанных обязанностей или пересмотрите устаревшие договоренности. Уже к вечеру почувствуете легкость, а освободившееся место займет стоящая возможность.

Бык

Вам свойственно сохранять баланс, но именно в этот День освобождения придет шанс отказаться от дел, которые больше не имеют ценности. Это может быть затянувшийся спор, проект без перспектив или план, который перестал соответствовать вашим целям. Отказ от ненужного быстро откроет путь к более выгодным и подходящим вариантам.

Змея

Точность Петуха идеально сочетается с вашей природной проницательностью. Пятница подарит возможность избавиться от невидимых ограничений - будь то лишние траты, чужие ожидания или устаревшие обязательства. Отпустив лишнее, вы привлечете новую энергию и неожиданные предложения, которые окажутся лучше прежних.

Кролик

Для вас этот день станет шансом разорвать цикл, в котором вы теряли силы или ресурсы. Это может быть невыгодная сделка, утомительное социальное обязательство или проект, потерявший смысл. Как только вы освободитесь, жизнь начнет выстраиваться гармоничнее, а на смену старому придет что-то, что поднимет ваш уровень комфорта.

Собака

Долгое терпение подошло к концу. 8 августа вы поймете, что пора расстаться с ситуацией, которая не приносит отдачи. Это может быть должность, проект или план, который зашел в тупик. Решительность откроет дорогу к изобилию - будь то полезные знакомства, выгодные условия или возможность заняться тем, что вы давно откладывали.

Свинья

Энергия дня поможет снять груз скрытого давления - финансового, эмоционального или бытового. Вы можете закрыть затянувшиеся обязательства, отказаться от односторонних договоренностей или освободить свое пространство от ненужных вещей. Взамен придет больше свободы и ценностей, которые действительно важны.

