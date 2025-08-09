Женщины годами жалуются на трудности с поиском хорошего мужчины, ситуация становится все хуже.

Образ одинокого молодого парня, играющего в видеоигры в подвале родительского дома, уже стал клише, но это одно из тех клише, в которых есть доля правды. Женщины всё чаще жалуются, что мужчины просто не появляются — и в прямом, и в переносном смысле.

Но паралич этот свойственен не только стереотипному бездельнику. Даже успешные мужчины, у которых, казалось бы, всё в порядке, теряются перед сложностью современных отношений, пишет колумнист The Washington Post Шади Хамид в своем материале.

В 70-80-х годах процент мужчин, не женатых к 40 годам, был однозначным числом. К 2021 году он вырос до 28%, по его словам.

Тема вновь стала острой благодаря волне вирусных эссе о сложностях современного дейтинга. Проблема мужчин усугубляется — по крайней мере, так считают многие авторы New York Times. На одной вечеринке Хамид оказался в долгом споре о феномене "гетерофатализма" — концепции из статьи писательницы Джин Гарнетт, вызвавшей резонанс по обе стороны гендерной линии.

Гарнетт описывает удачное первое свидание, после которого мужчина через неделю отдаляется, ссылаясь на "сильную тревожность" и желание "залечь на дно". Она пишет: "Мужчина должен хотеть меня отчаянно или никак", но, похоже, у многих современных одиноких мужчин этого пыла нет. Даже в среднем возрасте они не знают, чего хотят — или знают, но не могут решиться.

После пандемии всё больше женщин говорят о разочаровании в поисках достойного мужчины, некоторые и вовсе "выходят из игры".

Один из факторов — последствия движения #MeToo: мужчины стали реже знакомиться с женщинами вживую, опасаясь каких-либо последствий. Плюс приложения для знакомств создают иллюзию бесконечного выбора — но это именно иллюзия. Мужчины часто получают мало ответов на свои лайки, а женщины тонут в тысячах откликов. Это рынок отношений, и, как любой рынок, он имеет победителей и проигравших.

В материале говорится, что так было всегда, но раньше мужчины лучше справлялись с отказами, не воспринимая их слишком лично. Сейчас же молодые парни обсуждают на подкастах и Reddit "правило 80/20" — будто бы 80% женщин выбирают только 20% мужчин. Мы живём в раздробленной культуре, где сложно найти партнёра, который соответствовал бы всем нашим внутренним "мирам", пишет автор.

"Я сам одинок и хочу жениться, так что это для меня не только академическая, но и личная тема. Жалею, что не ставил поиск партнёрши приоритетом раньше. С возрастом мы становимся разборчивее, упрямее. Мой случай особенный: я хочу растить детей мусульманами, поэтому мой круг поиска ограничен мусульманками или теми, кто согласен на это", - подчеркнул он.

