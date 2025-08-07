УНИАН делится впечатлениями о втором фильме ужасов от комика Зака Креггера.

7 августа 2025 года в украинский прокат вышел детективный хоррор "Оружие" (Weapons) – один из самых ожидаемых фильмов ужасов этого лета. Удалось ли режиссеру Заку Креггеру повторить успех своего "Варвара", читайте в обзоре УНИАН.

О чем фильм

События фильма происходят в небольшом американском городке – типичном примере одноэтажной Америки, на первый взгляд благополучном, но со своими глубоко спрятанными проблемами.

В одно совершенно обычное утро в класс молодой учительницы Жюстин Ганди не приходит ни один ученик, кроме одного. Вскоре становится известно, что 17-ть восьмилетних детей в одно и то же время встали со своих кроватей и отправились в неизвестном направлении.

Через месяц после этого загадочного происшествия ни полиция, ни ФБР до сих пор не имеют ответов на то, что произошло, и ни на шаг не приблизились к поискам детей. Тем временем, когда школа готовится вновь открыть свои двери для других учеников, разъяренные родители пропавших школьников требуют наказания для Ганди. Особенно настойчивым оказывается Арчер Графф – отец пропавшего Мэтью, который ведет собственное расследование.

При этом все эти события в городке описываются с перспективы нескольких их непосредственных участников – и каждая история постепенно приближает зрителей к жуткой развязке, раскрывая новые детали.

Актеры и персонажи

Роль Жюстин Ганди исполнила американская актриса Джулия Гарнер, которая прославилась благодаря сериалу "Озарк" – за это она даже получила "Золотой глобус". Между тем, в 2025 году ее можно было увидеть довольно часто на "больших экранах" – кроме "Оружия", она также сыграла в хорроре "Человек-волк" и недавней "Фантастической четверке: Первые шаги".

Ее Жюстин – находится на грани паранойи из-за постоянных угроз, и на этом фоне начинает злоупотреблять алкоголем. Параллельно всплывают не совсем приятные подробности о ее прошлом, которые еще больше усложняют ситуацию. И, тем не менее, эта чудаковатая женщина с маниакальным упрямством одна из немногих действительно пытается найти ответы на вопрос, что произошло с детьми – не только чтобы очистить свое имя, но и потому, что действительно за них волнуется.

Между тем, образ Арчера Граффа воплотил Джош Бролин ("Старикам здесь не место", "Сикарио", "Люди в черном 3", "Дэдпул 2", франшиза "Мстители"). Интересно, что изначально на эту роль должен был исполнить вездесущий Педро Паскаль ("Гладиатор II", "Материалисты", "Фантастическая четверка: Первые шаги", сериал "Последние из нас"), но в 2024 году он покинул проект из-за несовместимости графиков – и тогда создателям фильма пришлось почти полностью менять его актерский состав.

И при всем уважении к Паскалю, Бролин идеально справился с этой ролью – его Арчер жесткий, настойчивый и одновременно заботливый, готовый рискнуть собой ради других. Кажется, он единственный из родителей детей, кто не смирился.

Также важные роли в фильме получили Олден Эйренрайк ("Оппенгеймер", "Медведь под кайфом"), Остин Абрамс (сериалы "Эйфория", "Ходячие мертвецы"), Бенедикт Вонг ("Марсианин", "Прометей", франшиза "Доктор Стрэндж", сериал "Проблема трех тел"), Эми Мадиган ("Улицы в огне", "Прощай, детка, прощай") и другие.

О режиссере

Снял фильм американский режиссер Зак Креггер, который начинал как... комик. Еще в старших классах он начал пробовать свои силы как актер импровизации, а во время учебы в колледже создал вместе с друзьями комедийную труппу The Whitest Kids U' Know. Начиная с 2000 года, группа приобретала популярность в комедийных кругах США, а с 2007 года Креггер начал получать роли в комедийных фильмах и сериалах.

Режиссерское кресло он впервые примерил на себя в 2007 году, работая над сериалом The Whitest Kids U' Know, созданным на основе выступлений его комедийной труппы – он продержался в эфире до 2011 года.

Полнометражный дебют Креггера состоялся в 2009 году – с непристойной комедией "Мисс Март", которую он снял вместе со своим коллегой по комедийной труппе Тревором Муром. Впрочем, эта работа стала для дуэта провальной – с очень плохими оценками и кассовыми сборами ниже затрат на производство.

А вот их историческая комедия "Гражданская война под наркотиками" 2011 года, снятая как один из проектов The Whitest Kids U' Know, наоборот понравилась зрителям.

Спустя 11 лет после этого Зак Креггер снова громко заявил о себе, сняв хоррор-триллер "Варвар" с Джорджиной Кэмпбелл, Биллом Скарсгардом и Джастином Лонгом в главных ролях. Лента, которую можно охарактеризовать как мультижанровый хоррор, получила восторженные отзывы от критиков, понравилась ценителям жанра и собрала в прокате более 45 миллионов долларов, что в десять раз больше затрат на ее производство. Это, бесспорно, был один из самых ярких фильмов ужасов 2022 года.

В 2025 году Креггер снова напомнил о себе, выступив одним из продюсеров техно-ужастика "Компаньон" с Софи Тэтчер и Джеком Куэйдом, а также представил трейлер своего второго самостоятельного полнометражного хоррора – "Оружие".

Также уже известно, что Креггер станет режиссером нового перезапуска "Обители зла", выход которого запланирован на 2026 год.

Реакция на фильм

Хотя изначально выход "Оружия" планировался на январь 2026 года, впоследствии его решили перенести на август 2025 года – и этот факт нас очень радует. Первые отзывы о фильме – восторженные.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 95% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 83 из 100 баллов с пометкой "Обязательное к просмотру", что соответствует характеристике "всеобщее признание".

"Зак Креггер мастерски плетет историю из жуткой тайны и захватывающей интриги в фильме "Оружие", который является триумфом второго курса, закрепляя его статус мастера ужасов", – звучит консенсус критиков на Rotten Tomatoes.

Наш вердикт

"Оружие" – это отличный пример мультижанрового хоррора, в последнее время вытесняющего классические фильмы ужасов. Ценители жанра уже не хотят смотреть плоские сюжеты с неинтересными персонажами, зажатые в рамках одного жанра. Теперь зрители хотят видеть необычные интеллектуальные хорроры, сплетенные из нескольких жанров и с большим уровнем глубины, которые захватывают своей атмосферой и психологической игрой. Взять хотя бы успех Оза Перкинса с его "Лонглегс" и "Обезьяной" или братьев Филиппу с их "Говори со мной" и "Верни ее мне". Даже критики полубили такие фильмы, хоча обычно они не жалуют хорроры!

Так и "Оружие" – это не просто фильм, нашпигованный скримерами или отвратительными сценами. Здесь есть и личная драма, и детективная история, и недовольство работой полиции, и социальные проблемы, и мистика, и, конечно, комедия – истоки творчества Креггера, как никак.

Фильм захватывает своей атмосферой – мрачной и тягостной, приправленной саундтреком, лично написанным Креггером. При этом решение режиссера рассказывать историю нелинейно было весьма удачным.

Отдельной похвалы заслуживают исполнители главных ролей – Джулия Гарнер и Джош Бролин, которые создали очень ярких и интересных персонажей. Да и в целом у фильма очень удачный каст, без лишних персонажей.

И, как и в "Варваре", наравне с актерами главным героем в "Оружии" является благополучный дом, в котором происходят ужасные вещи.

Общая оценка – 8 из 10 баллов.

Марина Григоренко