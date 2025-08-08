Лариса почтила память сына в пятую годовщину его смерти.

Бывшая жена украинского певца Виктора Павлика - Лариса Созаева - показала могилу их покойного сына Павла.

Вчера, 7 августа, была пятая годовщина смерти парня. Женщина решила посетила место захоронения сына и опубликовала фото с кладбища в своем Facebook.

К слову, на памятнике есть фото Павла и стихотворение. Также вокруг выложена белая галька и лампадки.

"Никто на самом деле не умирает, пока не исчезают волны, которые они вызвали в мире. Сегодня, в годовщину смерти моего сына, я чувствую эти волны - вибрации, которые оставил Паша. Надеюсь, их почувствуют и те, кто его знал и просто вспомнит", - подписала фотографию Лариса.

Что известно о смерти Павла Павлика

В 2018 году у Павла обнаружили онкологическое заболевание. Он пережил сложную операцию и прошел много курсов химиотерапии. Однако, к сожалению, 21-летний парень не смог преодолеть рак позвоночника. 7 августа 2020 года он ушел из жизни.

Напомним, ранее экс-супруга Виктора Павлика высказалась о смерти их общего сына. Лариса также призналась, что после трагедии она очень сильно изменилась.

