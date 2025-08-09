Дарья призналась, из-за кого решила пойти на процедуру.

Украинская актриса Дарья Легейда, которая известна по сериалам "Крепостная", "Цвет мести" и фильму "Крашанка", рассказала о неудачном опыте с ботоксом.

32-летняя актриса призналась, что решила попробовать уколы красоты после того, как почувствовала давление со стороны режиссеров. По словам Дарьи, именно они навязали ей мысль, что не должно быть морщин на лице, потому что никто ее не будет снимать в кино. Поэтому накануне своей свадьбы с актером-воином Дмитрием Совой актриса все же решилась на инъекцию ботулотоксина.

"Я делала себе ботокс в лоб, перед свадьбой за четыре месяца. У меня есть залом, и когда-то в профессии мне комплекс добавили в копилочку режиссеры. Например, снимают мой крупный и кричат: "Лоб! Лоб не морщи". А потом могут сказать: "Ты делай с этим что-то, потому что тебя никто не будет снимать", - рассказала Легейда в интервью Алине Доротюк.

Однако, после того, как Дарья сделала себе ботокс, то была недовольна результатом. Об этом актриса рассказала подробно так:

"Я сделала себе инъекцию ботокса и я была похожа на примата. Мне очень не идет. У меня как-то разбухло, брови упали. Мне так было тяжело на себя смотреть. Да, лобик был гладенький, но, Господи прости, это было ужасно. Я не могла на себя смотреть и воспринимать себя в зеркале. После этого я пока ничего не делаю - боюсь".

