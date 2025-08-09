Артистка призналась, что они с бывшим будут проводить время вместе ради общих детей.

Украинская певица и ведущая Ольга Горбачева, которая недавно объявила о разводе с продюсером Юрием Никитиным, рассказала об их отношениях сейчас.

Артистка отметила, что несмотря на расставание, они остаются близкими людьми друг для друга. У экс-супругов есть общие дочери и они хотят оставаться семьей.

"Если вы увидите нас вместе, это не потому, что мы вам врем. Это потому, что мы не врем своим детям. Семья остается семьей. Даже, когда пара не остается парой. Мы будем вместе на праздники или в отпусках из-за уважения к 27 годам совместного создания жизни", - написала Ольга.

К слову, бывшие супруги воспитывают двух дочерей - 20-летнюю Полину и 11-летнюю Серафиму. Пара была в официальном браке девять лет. Горбачева, говоря о причинах разрыва, вспомнила свои "гормональные изменения последних трех лет", а также коллективное прохождение через "какой-то процесс умирания".

"Я все время пытаюсь вырваться из этих отношений, хотя у меня суперпрекрасный муж", - рассказывала артистка.

Напомним, ранее продюсер Юрий Никитин впервые прокомментировал заявление бывшей жены об их разводе.

